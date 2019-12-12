Morre frei José Corteletti, de Colatina, aos 85 anos

Morreu na noite desta terça-feira (10), aos 85 anos, o frei colatinense Antônio Ângelo Corteletti, conhecido como frei José Corteletti, em um hospital particular do município da Serra, onde esteve internado.
O sacerdote, que residiu e atuou em Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, teve seu corpo velado na Igreja Matriz da cidade nesta quarta-feira (11). Em seguida, foi realizada missa de corpo presente, às 15h, ministrada pelo bispo diocesano de Colatina, Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias. O sepultamento, por sua vez, teve início às 16h desta quarta, também na igreja matriz.