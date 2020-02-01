Morre engenheiro capixaba que fez terço com pedras retiradas da vesícula

João Bosco de Angeli costumava ir às missas todos os domingos Crédito: Gildo Loyola

Conhecido por ter confeccionado um terço religioso com as pedras que foram retiradas da própria vesícula biliar, o engenheiro João Bosco de Angeli morreu nesta quinta-feira (30), aos 72 anos de idade. O capixaba estava internado em um hospital particular de Vitória por causa de uma pneumonia, e não resistiu a uma parada cardíaca e respiratória.

O sepultamento aconteceu no Cemitério Parque da Paz, em Cariacica , durante a tarde desta sexta-feira (31)  justamente a data em que é celebrado o Dia de São João Bosco, padre que dedicou a própria vida à salvação de jovens e que é padroeiro da cidade de Brasília (DF). A coincidência foi ressaltada pela filha dele, a arquiteta Ginateli de Angeli.

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De acordo com ela, o pai era diabético e enfrentava uma depressão. Além de Ginateli, ele também deixa o filho João Paulo de Angeli e três netos: Lara, Davi e Luísa. Católico praticante, João Bosco foi enterrado com um terço que ficava no quarto dele. "Meu pai era muito inteligente e gostava bastante de escrever", lembrou Ginateli.

A TRANSFORMAÇÃO DA DOR

Conforme reportagem do G1 ES, o engenheiro João Bosco passou por uma cirurgia para retirar as pedras da vesícula biliar em 2011. Cerca de cinco anos depois, ele resolveu lapidá-las para fazer o terço e se divertia com a matéria-prima inusitada.Perguntava para as pessoas do que ele era feito e ninguém acertava. Acho que é único terço feito com pedras da vesícula, contou ao portal.

Terço confeccionado com as pedras retiradas da vesícula tem cerca de 40 centímetros de comprimento Crédito: Acervo Pessoal

Ao todo, foram retiradas 53 pedras de aproximadamente cinco milímetros de diâmetro cada. Por isso, para confeccionar o terço, ele precisou usar seis pedras falsas e também miçangas amarelas. Para o acabamento, foi utilizado um entremeio de outro terço e uma cruz de madeira. A parte mais trabalhosa foi fazer os furos nas pedras, mas não demorou, disse.

Em 2016, quando a reportagem do G1 ES foi feita, o terço estava guardado como lembrança. O terço tem um significado, é um instrumento de oração. Eu usei ele para rezar uma vez, mas agora ele fica guardado em uma caixinha bem bonitinha, afirmou à época.