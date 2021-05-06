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Missa Virtual celebra a memória de Cariê Lindenberg

Comunicado feito pela família Lindenberg

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2021 às 10:18
Há um mês nos despedimos de um dos alicerces de nossa família: Cariê Lindenberg, o músico, o escritor, o empresário, o homem que dedicou grande parte da vida a olhar nos olhos e enaltecer o ser humano. Pai, avô, companheiro, exemplo de gente com "G" maiúsculo.
Neste sábado (08), convidamos parentes, amigos e admiradores de Cariê a assistirem, aqui, a partir das 18 horas, à missa virtual que será transmitida da Paróquia Santa Rita de Cássia, em Vitória. Uma celebração pelos 30 dias da partida dele que se imortalizou por meio da generosidade, das lembranças e das lições de simplicidade e afeto que deixou.
Aproveitamos para agradecer as palavras de carinho e admiração recebidas nas últimas semanas.
Maria Alice, Café, Beatriz e Leticia Lindenberg
Saiba mais sobre a missa virtual em memória de Cariê Lindenberg:

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