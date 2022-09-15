Missa de 7° dia homenageia Nelson Massaru, pioneiro na publicidade do ES, nesta sexta (16)

Nelson Massaru Sugui será homenageado em missa de sétimo dia, na Paróquia São Camilo de Lellis, na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

Contribuir para a evolução do mercado publicitário deve ter sido um dos maiores feitos profissionais de Nelson Massaru Sugui. Entretanto, Massa, como era conhecido, teve um papel ainda mais importante: transformar a vida das pessoas com seu alto astral e boa energia.

Nesta sexta-feira (16), às 19h30, na Paróquia São Camilo de Lellis, na Mata da Praia, em Vitória, será celebrada a missa de sétimo dia do publicitário que aos 70 anos perdeu a batalha contra um câncer no fígado, no último domingo (11).

Mas, por outro lado, ganhou admiradores no universo da propaganda ao longo de sua trajetória ao construir um legado sendo um dos precursores do segmento no Espírito Santo.

Massaru contribuiu para a criação do Sinapro-ES e do Prêmio Colibri, importantes iniciativas da publicidade capixaba Crédito: Arquivo Pessoal

Nascido em São Paulo, Massaru chegou ao Estado na década de 1970 e se deparou com um mercado que passava por constantes mudanças, um reflexo principalmente das transformações sociais e econômicas do período. Preocupado com o segmento da publicidade, que merecia ser organizado e valorizado, Massa, ao lado de outros profissionais, criou a Associação de Publicitários do Espírito Santo (Apes), que hoje é o atual Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Espírito Santo (Sinapro-ES).

Outra iniciativa marcante de sua carreira foi a criação do Prêmio Colibri, a maior premiação da publicidade capixaba. Além de valorizar a propaganda produzida no ES, também foi uma maneira de elevar a importância das agências e dos profissionais que atuam nessas empresas. Em 2022, o evento chega a sua 35ª edição.

PIONEIRISMO

Massaru e Takaschi: irmãos foram os pioneiros no mercado publicitário do ES ao criarem a agência Tema Propaganda, a mais antiga em atuação até hoje Crédito: Arquivo Pessoal

Em 1978, Massa criou, em sociedade com o irmão Takaschi, a Tema Propaganda. Naquela época, outras empresas do segmento também foram ganhando vida. De lá para cá, com tantas transformações na comunicação, muitas não resistiram, o que foi diferente para a família Sugui, já que a Tema segue até hoje, sendo a agência mais antiga em atuação no mercado capixaba, atravessando gerações e colecionando prêmios.

“Desde pequeno eu já frequentava a agência e vivenciava um pouco do universo da publicidade. E aquilo me atraiu a seguir os passos do meu pai, por isso acabei também me formando em Publicidade e Propaganda em 2005. E desde então sempre compartilhávamos diariamente a rotina da administração da agência. É uma perda imensurável para nós e para o mercado, mas a gente tem que seguir em frente e levar as coisas boas que ele nos deixou como legado”, comenta Vinicius Vianna Sugui, filho de Massa, que juntamente com o pai, o seu irmão Marcelo, e o tio fazem parte do quadro administrativo da Tema Propaganda.

CHEGADA AO ES

Nelson Massaru jovem: o publicitário vinha para o Espírito Santo passar férias, já que a família tinha um restaurante em Jacaraípe, na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

Os irmãos Massaru e Takaschi vieram morar no Espírito Santo depois de tanto passarem férias em Jacaraípe, na Serra, cidade onde a família tinha o restaurante Corsarius, famoso por funcionar noite e dia e contemporâneo do Britz Bar.

Aliás, foi no Corsarius que Massa e Takaschi conheceram pessoas importantes do jornalismo e do mercado publicitário capixaba, já que o local reunia intelectuais e artistas. Em 1976, já formado em publicidade, Massaru decidiu vir morar no Estado e convidou dois amigos para abrirem a Tema. Porém, a dupla deu para trás e Takaschi aceitou o convite de montar a sociedade com o irmão.

CÂNCER NO FÍGADO

Massa começou a sentir falta de apetite e foi investigar o que poderia ser a causa até descobrir que o câncer no fígado já estava em estágio avançado Crédito: Arquivo Pessoal

Da descoberta do diagnóstico ao último domingo (11), data em que Massa faleceu, foi questão de quatro semanas, de acordo com Vinicius Vianna Sugui.

“De uns dois meses para cá ele começou a sentir falta de apetite. Fez endoscopia e viu que tinha uma úlcera. Continuou investigando e descobriu o câncer já num estágio evoluído”, lembra o filho do publicitário, acrescentando que a notícia da morte acabou pegando todos de surpresa.

“Foi tudo tão rápido, que não deu tempo nem de os amigos despedirem direito. Mas graças a Deus temos uma rede de apoio muito grande que está nos dando suporte, e a nossa família está unida para nos mantermos firmes nesse momento e seguir em frente”, ressalta Vinicius.

Valorizar a família, os amigos e ter empatia e respeito com o próximo são alguns dos valores que Vinicius aprendeu com o pai e que vai carregar para a vida.

“Meu pai sempre foi uma pessoa muito alegre, muito cordial e querido por todos, por isso as pessoas queriam tê-lo sempre por perto. Ele era muito conhecido e respeitado, pessoalmente e profissionalmente falando. Um exemplo de profissional e pessoa, grande pai e amigo de todas as horas que irá deixar muita saudades”, destaca Vinicius.

Os filhos Vinicius, Marcelo, a esposa Beatriz, Massaru e Dhan Crédito: Arquivo Pessoal

Massa pode ser natural de São Paulo, mas até o apelido dele, apesar de ser uma forma encurtada de Massaru, também remete a uma expressão que está sempre entre os capixabas. Ou seja, o Massa era massa.

Massaru deixa esposa e três filhos.

MISSA DE SÉTIMO DIA DO MASSA