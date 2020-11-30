Costumamos chamar de saudade o amor que fica em nós, sem prazo para expirar, depois que alguém especial já não é visível aos olhos. Quando esse alguém cumpre sua jornada com sensibilidade, docilidade, amor às artes e às pessoas, essa saudade fica ainda mais marcante. É como será lembrada Maria Henriquetta Lindenberg do Monte ou, simplesmente, Quetinha.

Filha do ex-governador Carlos Lindenberg com Antonietta Queiroz Lindenberg, Quetinha nasceu em 11 de fevereiro de 1928. Era uma grande apreciadora da natureza, das artes e da cultura popular. Mulher de convicções e opiniões fortes, viveu uma vida intensa, deixando um forte legado de amor, carinho, compreensão, acolhimento e percepção de justiça.

Ao longo dos seus 92 anos, dedicou-se ativamente a instituições de ajuda aos necessitados. Após passar infância e juventude em Vitória, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde, com vibrante alegria, conquistou uma coleção de amigas e amigos queridos.

Será lembrada carinhosamente pelos seus familiares mais próximos - a filha Nietta, o irmão, Cariê Lindenberg, e seus sobrinhos - pela sensibilidade e pelo entusiasmo com que viveu. Esse entusiasmo, aliás, sempre se traduzia em sorrisos gostosos e afeto, suas marcas mais fortes.