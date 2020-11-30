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Maria Henriquetta Lindenberg do Monte

Comunicado feito pela família Lindenberg

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 14:09
Costumamos chamar de saudade o amor que fica em nós, sem prazo para expirar, depois que alguém especial já não é visível aos olhos. Quando esse alguém cumpre sua jornada com sensibilidade, docilidade, amor às artes e às pessoas, essa saudade fica ainda mais marcante. É como será lembrada Maria Henriquetta Lindenberg do Monte ou, simplesmente, Quetinha.
Filha do ex-governador Carlos Lindenberg com Antonietta Queiroz Lindenberg, Quetinha nasceu em 11 de fevereiro de 1928. Era uma grande apreciadora da natureza, das artes e da cultura popular. Mulher de convicções e opiniões fortes, viveu uma vida intensa, deixando um forte legado de amor, carinho, compreensão, acolhimento e percepção de justiça.
Ao longo dos seus 92 anos, dedicou-se ativamente a instituições de ajuda aos necessitados. Após passar infância e juventude em Vitória, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde, com vibrante alegria, conquistou uma coleção de amigas e amigos queridos.
Será lembrada carinhosamente pelos seus familiares mais próximos - a filha Nietta, o irmão, Cariê Lindenberg, e seus sobrinhos - pela sensibilidade e pelo entusiasmo com que viveu. Esse entusiasmo, aliás, sempre se traduzia em sorrisos gostosos e afeto, suas marcas mais fortes.
Nesta quarta-feira, 02 de dezembro, na data em que se completa um mês de sua partida, a família convida para a missa que será celebrada em sua memória na Igreja de Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, às 18h30.

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