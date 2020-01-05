Maria Alice Sarlo morre aos 87 anos, em Vitória

Morreu, aos 87 anos, Maria Alice Sarlo. Familiares preferiram não divulgar a causa da sua morte ocorrida na última sexta-feira (3), em Vitória. Ela atuou como escrevente juramentado dos Cartório Sarlo por mais de quatro décadas.

O velório acontece neste domingo (5), bem como o seputalmento - a partir das 14h - no Cemitério de Santo Antônio, na Capital.

Maria Alice Sarlo teve cinco filhos e deixa oito netos. Rodrigo Sarlo, um de seus filhos, disse que, apesar da dor do falecimento, a família recebeu a informação com serenidade.