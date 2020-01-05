Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Maria Alice Sarlo morre aos 87 anos, em Vitória

O falecimento aconteceu na sexta-feira (3) e o sepultamento acontece neste domingo (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 14:49

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 14:49

Morreu, aos 87 anos, Maria Alice Sarlo. Familiares preferiram não divulgar a causa da sua morte ocorrida na última sexta-feira (3), em Vitória. Ela atuou como escrevente juramentado dos Cartório Sarlo por mais de quatro décadas.
O velório acontece neste domingo (5), bem como o seputalmento - a partir das 14h - no Cemitério de Santo Antônio, na Capital.

Veja Também

Morre aos 21 anos a rapper Lexii Alijai

Cantor Juliano Cezar morre durante show no interior do Paraná

Laudo médico indica que Gugu morreu um dia antes da divulgação

Maria Alice Sarlo teve cinco filhos e deixa oito netos. Rodrigo Sarlo, um de seus filhos, disse que, apesar da dor do falecimento, a família recebeu a informação com serenidade.
Em sua página na Internet, o Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES) também lamentou o falecimento e informou que deixa as "mais sinceras condolências à família e amigos por esta inestimável perda".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença
Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados