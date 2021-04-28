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Homenagem a Pedro Paulo Fatorelli Carneiro

Comunicado feito pela Multilift

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2021 às 19:07
É com imenso pesar e tristeza que comunicamos o falecimento do nosso fundador, Pedro Paulo Fatorelli Carneiro, na noite desta terça-feira, 27 de abril de 2021, em decorrência de complicações clínicas após tratamento da Covid-19.
Pedro Paulo foi um homem de coragem e determinação ímpar, dotado de grande energia e carisma. Aos 48 anos fundou a MULTILIFT, empresa que liderou por 25 anos sempre com brio e paixão, nos deixando um legado de incomparável empreendedorismo e imenso companheirismo construído ao longo de toda sua brilhante carreira e permanência entre nós.
Personificava a dedicação e a determinação, liderou pelo exemplo com simplicidade e seriedade, com muita coragem para fazer o certo da maneira certa. Com sua enorme generosidade e otimismo, sua porta sempre estava aberta. Foi um grande líder dentro da empresa e em várias entidades empresariais onde atuou com notória integridade ética, contribuindo de forma significativa para construção de uma sociedade mais justa e melhor.
Dedicou sua vida à família, à empresa, aos amigos e a várias causas sociais. O legado deixado por nosso querido Pedro Paulo será o nosso Norte por várias gerações.
Amava seu país, era mineiro de nascença e capixaba de alma e de coração. Em 1971, casou-se com sua querida esposa, Mara, com quem teve 2 filhos e 2 netos. Viveu intensamente e foi muito amado e querido.
O empresário deixa a esposa, seu filho, nora e dois netos, e se juntará ao seu filho caçula Gustavo, falecido em 2001.

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