Homenagem a Pedro Paulo Fatorelli Carneiro

É com imenso pesar e tristeza que comunicamos o falecimento do nosso fundador, Pedro Paulo Fatorelli Carneiro , na noite desta terça-feira, 27 de abril de 2021, em decorrência de complicações clínicas após tratamento da Covid-19

Pedro Paulo foi um homem de coragem e determinação ímpar, dotado de grande energia e carisma. Aos 48 anos fundou a MULTILIFT, empresa que liderou por 25 anos sempre com brio e paixão, nos deixando um legado de incomparável empreendedorismo e imenso companheirismo construído ao longo de toda sua brilhante carreira e permanência entre nós.

Personificava a dedicação e a determinação, liderou pelo exemplo com simplicidade e seriedade, com muita coragem para fazer o certo da maneira certa. Com sua enorme generosidade e otimismo, sua porta sempre estava aberta. Foi um grande líder dentro da empresa e em várias entidades empresariais onde atuou com notória integridade ética, contribuindo de forma significativa para construção de uma sociedade mais justa e melhor.

Dedicou sua vida à família, à empresa, aos amigos e a várias causas sociais. O legado deixado por nosso querido Pedro Paulo será o nosso Norte por várias gerações.

Amava seu país, era mineiro de nascença e capixaba de alma e de coração. Em 1971, casou-se com sua querida esposa, Mara, com quem teve 2 filhos e 2 netos. Viveu intensamente e foi muito amado e querido.