Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image

Obituário

1967
2023
Falecimento de Fábio Brasileiro, ex-conselheiro do Instituto Líderes do Amanhã
Homenagem do Instituto Líderes do Amanhã

Publicado em

09 mai 2023 às 13:57
Nesta terça-feira (9), amigos e familiares se despedem de Fábio Brasileiro, executivo e empresário que presidiu o movimento empresarial Espírito Santo em Ação de 2019 a 2022 e foi membro do Conselho de Governança do Instituto Líderes do Amanhã entre 2020 e 2022.
De acordo com o Líderes do Amanhã, além de servir ao propósito das organizações, Fábio foi um grande amigo, pai e defensor dos valores que movem o Instituto.
"Expressamos nossos sinceros sentimentos e apoio à família e amigos próximos. Que encontrem conforto nas boas lembranças que ficam. Obrigado, Fábio. Descanse em paz e na certeza de que realizou grandes feitos e deixou sua marca entre nós", homenageia o Instituto Líderes do Amanhã.
Fábio Brasileiro foi empresário e membro do Conselho de Governança do Instituto Líderes do Amanhã
Fábio Brasileiro foi empresário e membro do Conselho de Governança do Instituto Líderes do Amanhã Crédito: Arquivo Pessoal

A Gazeta integra o

Saiba mais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança