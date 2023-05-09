Falecimento de Fábio Brasileiro, ex-conselheiro do Instituto Líderes do Amanhã

Nesta terça-feira (9), amigos e familiares se despedem de Fábio Brasileiro, executivo e empresário que presidiu o movimento empresarial Espírito Santo em Ação de 2019 a 2022 e foi membro do Conselho de Governança do Instituto Líderes do Amanhã entre 2020 e 2022.
De acordo com o Líderes do Amanhã, além de servir ao propósito das organizações, Fábio foi um grande amigo, pai e defensor dos valores que movem o Instituto.
"Expressamos nossos sinceros sentimentos e apoio à família e amigos próximos. Que encontrem conforto nas boas lembranças que ficam. Obrigado, Fábio. Descanse em paz e na certeza de que realizou grandes feitos e deixou sua marca entre nós", homenageia o Instituto Líderes do Amanhã.