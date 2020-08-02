Celio Andrade, bastava dizer Celinho, o portador da alegria.

Deixou-nos na data de hoje. Cedo demais.

Estávamos em quadra, aguardando-o chegar.

Neste lugar querido e, para aonde, Celinho mostrava-se feliz.

Com seu carisma. Sua história e estórias. Sua alegria.

Poucas vezes vimos alguém alcançar tamanha unanimidade.

Era mesmo querido, em demasiado, por todos nós.

Na quadra, antes, e, principalmente, depois.

Vai continuar lá conosco. Em espírito e memória.

Um brinde ao Celinho. Eterno Celinho.

Iluminará o céu, como aqui, tanto nos iluminou.