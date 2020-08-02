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Celio Andrade

Uma homenagem dos seus amigos do tênis da Aldeia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 22:46

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 22:46

Celio Andrade, bastava dizer Celinho, o portador da alegria.
Deixou-nos na data de hoje. Cedo demais.
Estávamos em quadra, aguardando-o chegar.
Neste lugar querido e, para aonde, Celinho mostrava-se feliz.
Com seu carisma. Sua história e estórias. Sua alegria.
Poucas vezes vimos alguém alcançar tamanha unanimidade.
Era mesmo querido, em demasiado, por todos nós.
Na quadra, antes, e, principalmente, depois.
Vai continuar lá conosco. Em espírito e memória.
Um brinde ao Celinho. Eterno Celinho.
Iluminará o céu, como aqui, tanto nos iluminou.
Descanse em paz, nosso amigo!

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