Aos 55 anos, morre o ex-vereador de Cachoeiro Fábio MendesGlória

O ex-vereador de Cachoeiro de Itapemirim Fábio Mendes Glória morreu, aos 55 anos, na madrugada desta terça-feira (30). Ele foi vítima de câncer. Desde 2018, Fabinho, como era conhecido, passava por diversos tratamentos e cirurgias contra a doença. No entanto, não resistiu a uma nova internação.
Segundo informações da Câmara Municipal de Cachoeiro, ele foi vereador durante três mandatos, de 1997 a 2008, e também chegou a tomar posse como suplente na legislatura de 2009-2012. "Policial, com passagem pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, teve uma atuação destacada na Câmara, especialmente na área de segurança pública", informou a Casa.
Em homenagem ao ex-vereador, o presidente da Câmara, Brás Zagotto (PV), decretou luto de três dias no Legislativo Municipal.
O velório será no 9° Batalhão da PM, das 9h às 13h, e o sepultamento, no Cemitério Municipal do Coronel Borges.