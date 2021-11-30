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Aos 55 anos, morre o ex-vereador de Cachoeiro Fábio MendesGlória

Fabinho, como era conhecido, foi vereador durante três mandatos. Ela lutava contra um câncer e, segundo informações da Câmara da cidade, não resistiu a uma nova internação

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 09:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2021 às 09:57
O ex-vereador de Cachoeiro de Itapemirim Fábio Mendes Glória morreu, aos 55 anos, na madrugada desta terça-feira (30). Ele foi vítima de câncer. Desde 2018, Fabinho, como era conhecido, passava por diversos tratamentos e cirurgias contra a doença. No entanto, não resistiu a uma nova internação. 
Segundo informações da Câmara Municipal de Cachoeiro, ele foi vereador durante três mandatos, de 1997 a 2008, e também chegou a tomar posse como suplente na legislatura de 2009-2012. "Policial, com passagem pela Polícia CivilPolícia Militar e Corpo de Bombeiros, teve uma atuação destacada na Câmara, especialmente na área de segurança pública", informou a Casa.
Em homenagem ao ex-vereador, o presidente da Câmara, Brás Zagotto (PV), decretou luto de três dias no Legislativo Municipal.
O velório será no 9° Batalhão da PM, das 9h às 13h, e o sepultamento, no Cemitério Municipal do Coronel Borges.

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