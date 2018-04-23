Vereadores de São Gabriel da Palha gastam mais de R$ 50 mil em evento

Câmara de São Gabriel da Palha Crédito: Daniel Canuto | Google Maps

Nove dos treze vereadores da Câmara de São Gabriel da Palha, região Noroeste do Estado, gastaram mais de R$ 50 mil para participarem de um evento em Brasília. O total das despesas com diárias e uma empresa de turismo contratada chegam a R$ 52.223,28, sem incluir o valor das passagens aéreas, que não foi informado.

No evento denominado XVI Marcha dos Vereadores, que começou nesta segunda-feira (23) e vai até a quinta (26), foram junto com o presidente da Câmara, Tiago dos Santos (PP), os vereadores João Teixeira Soares (PCdoB), Levi Alves Pinheiro (Rede), Dellamar Antônio Almeida (PHS), Getulio Andrade Loureiro (PDT), Delizete Baptista Pinheiro (PRTB), Antônio Lopes (PEN), Braz Monferdini (PRP) e Wagner Lucas Dos Santos (SDD).

O tema principal do evento é O Novo Começa em Nós e a proposta é abordar diversos temas da atualidade, inclusive com a presença de pré-candidatos à Presidência da República.

Os vereadores do município não possuem cota parlamentar e assessores de gabinete. Por isso, o valor da concessão de diárias a vereadores de São Gabriel da Palha é estabelecido pela lei n.º 2.715, de 28 de dezembro de 2017. Para o deslocamento do município para Brasília, o valor da alimentação, segundo a lei, é de R$ 501,00 e o da pousada, R$ 750,00, totalizando R$ 1.251,00 por dia.

GASTOS

O valor referente a diárias e pernoites de cada um dos vereadores, segundo o Portal da Transparência, é de R$ 5.505,00, totalizando R$ 49.545,00.

Além dessa despesa, R$ 2.678,28 foram pagos a uma empresa de turismo contratada por meio de ata de registro de preços para a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais (reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aéreas).