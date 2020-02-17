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Vereador de São Gabriel da Palha desiste de renunciar do seu mandato

Júnior Pinaffo (PRP) alegou que conversou com eleitores e familiares e decidiu rever a sua decisão de deixar o mandato para honrar os votos que recebeu

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 20:10
Vereador Pinaffo discursa durante a sessão na Câmara de Vereadores Crédito: Câmara Municipal de São Gabriel da Palha
O vereador de São Gabriel da Palha Júnior Pinaffo (PRP) voltou atrás e desistiu de renunciar o seu cargo na Câmara do município, que fica no Noroeste do Estado. No início do mês ele protocolou um pedido de renúncia ao seu mandato - na ocasião ele alegou motivos pessoais e problemas de saúde para deixar o cargo. Agora o vereador decidiu continuar no cargo - atendendo a pedidos dos eleitores e dos aliados políticos, segundo informou. 
Como o pedido de renúncia ainda não tinha sido lido no plenário da Casa, Pinaffo vai poder seguir normalmente suas atividades.
Depois que o meu desejo de deixar o cargo foi divulgado, recebi o pedido de muitos eleitores para rever a minha decisão, eu pensei muito e conversei com a minha família e resolvi terminar o meu mandato e honrar os votos que recebi. Não poderia deixar essa marca negativa na minha trajetória, explicou o vereador.
Ele disse ainda que já começou um tratamento de saúde e que foi liberado pelo médico para permanecer na Câmara, desde que tome alguns cuidados.
Apesar de  permanecer no mandato, o vereador reafirmou que não será candidato à reeleição no pleito desse ano, e que, pelo menos por enquanto, não tem data para voltar à vida pública.

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O presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Braz Monfredini (PRP), confirmou que recebeu a retratação do pedido de renúncia de Pinaffo. Ele contou que o Legislativo está em recesso e o pedido seria lido apenas na primeira Sessão Ordinária do ano de 2020, nesta terça-feira (18).
De acordo com o Regimento Interno da Câmara, o vereador pode desistir da renúncia até a leitura do requerimento em plenário, que não aconteceu nesse caso. Dessa maneira, o vereador permanece normalmente com suas atividades legislativas, explicou.

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Júnior Pinaffo se candidatou pela primeira vez à Câmara municipal em 2016, sendo o candidato mais votado de São Gabriel da Palha com 694 votos.

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