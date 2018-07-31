Vereador de Nova Venécia é afastado do cargo por ameaçar servidores

Luciano Pereira dos Santos, vereador de Nova Venécia Crédito: Reprodução | Facebook | @VereadorCaboTikeira

A Justiça determinou o afastamento imediato do vereador Luciano Pereira dos Santos, conhecido como Cabo Tikeira, no município de Nova Venécia, região Noroeste do Estado, por 180 dias. A decisão do juiz Marcelo Faria Fernandes foi realizada nesta segunda-feira (30) e estabeleceu o afastamento cautelar imediato do exercício do cargo pelo vereador por "utilizar-se do cargo para obter empréstimos bancários consignados em nome de servidores da Câmara de Nova Venécia". O empréstimo consignado era descontado na folha de pagamento dos servidores.

O esquema adotado pelo vereador trouxe à tona, segundo a Justiça, a velha prática conhecida como "Rachid", quando o político exige parte do salário de um servidor público em troca da manutenção do cargo

O pedido de afastamento foi requerido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cumulativa de Nova Venécia, após a instauração de um Inquérito Civil para investigar a denúncia de que Luciano dos Santos estaria utilizando-se do cargo para obter empréstimos bancários consignados em nome de servidores do Legislativo Municipal.

As investigações, que ainda estão em curso, apontaram que o vereador exonerava dos cargos quem se recusava a fazer empréstimos, além de ameaçar as testemunhas ouvidas no procedimento aberto pelo MPES para apurar o caso.

O MPES informou que três servidores foram alvo dos dos pedidos indevidos do vereador, sendo que dois não aceitaram submeter-se aos empréstimos, e um outro, com medo de ser exonerado, acabou por fazê-lo.

AMEAÇAS

Após a instauração formal das investigações, o MPES apurou ainda que o vereador, utilizando de sua posição política, também tentou fazer ameaças indiretas, através de outras pessoas, para tentar pressionar os depoentes a não revelar informações úteis sobre provável cometimento de ato de improbidade administrativa.

Na decisão, o juiz descreve as atitudes do vereador teve a intenção de prejudicar a investigação. Vale registrar que tenham ou não essas atitudes surtido os questionáveis efeitos pretendidos, o fato é que está caracterizada a intenção de prejudicar a instrução processual, vez que resta configurada a intenção maliciosa de manipular a futura produção das provas de procedimento de investigação, diz trecho da decisão.

SALÁRIO

O parágrafo único, do artigo 20, da Lei de Improbidade estabelece que a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Ou seja, apesar de ser afastado temporariamente do exercício do cargo, o vereador continuará recebendo o salário.

OUTRO LADO

A reportagem entrou em contato com o vereador Luciano Pereira dos Santos, que afirmou estar sofrendo uma conspiração política.