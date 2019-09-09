Vereador de Linhares vira réu por "gato" de energia em imóveis

Viatura da Polícia Civil e caminhão da EDP em imóvel de vereador de Linhares em operação realizada em março Crédito: Loreta Fagionato

Segundo a polícia, foi constatado que na residência do casal um dos medidores de energia apresentava fraude que acarretava na diminuição de pelo menos 50% da energia consumida.

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e determinou oito ações no processo. O processo tramita na 3ª Vara Criminal de Linhares desde o dia 14 de março deste ano. Na decisão, proferida pela juíza Patricia Plaisant Duarte, no último dia 6 de setembro, a magistrada recebeu a denúncia apresentada peloe determinou oito ações no processo.

Em uma das ações, a juíza atendeu a um pedido feito pela ré Sônia Cremonini para que fosse revogada uma das medidas cautelares que previa o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Segundo a magistrada, a medida "não guarda qualquer pertinência as circunstâncias fáticas dos crimes imputados ao paciente o que evidencia sua inadequação no presente caso", ressaltou na decisão.

No entanto, foram mantidas as demais medidas como comparecimento periódico em juízo a cada 60 dias e a proibição de se ausentar da cidade e do país sem autorização judicial.

O QUE DIZ O VEREADOR

Em entrevista ao Gazeta Online, o vereador Rogerinho do Gás disse que ainda não tomou conhecimento da decisão, mas que reitera o que disse em depoimento:

"Na verdade não estou nem sabendo disso aí. Não estou sabendo que foi aceita essa denúncia. Tenho que conversar com o advogado para ver o que ele vai falar. Eu sempre vou alegar o que disse na delegacia, que não foi eu que fiz. Na época minha casa era alugada. Eu não fiz nada".

Em nota, o advogado Walas Oliveira Soares, que defende os réus no processo, disse "que ainda não tomou conhecimento formal da denúncia ofertada pelo Ministério Público, pois o denunciado ainda não foi formalmente citado". Ainda segundo a defesa, "tão logo tomar conhecimento da denúncia, se concentrará em apresentar as defesas técnicas nos autos do processo, com vista a preservar a ampla defesa, o contraditório e a verdade real sobre os fatos contidos nos autos da ação penal, de modo a evitar interpretações equivocadas e distorcidas sobre a realidade", ressaltou.

ENTENDA O CASO

operação da Polícia Civil e da EDP no dia 13 de março de 2019, por conta de uma denúncia de furto de energia elétrica. A suspeita era de que o "gato" de energia estava sendo usado há pelo menos dez anos. A casa e o depósito de gás do vereador Rogerinho do Gás foram alvos de uma, por conta de uma denúncia de furto de energia elétrica. A suspeita era de que o "gato" de energia estava sendo usado há pelo menos dez anos.