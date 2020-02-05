Motorista que perdeu família em acidente na BR 101 no ES volta para casa

Contador volta para casa homenageado pela família Crédito: Reprodução

"Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui". Com esses versos da música Sou um milagre, Amadeu Ribeiro da Silva, de 40 anos, foi recebido carinhosamente pela família neste sábado (1), depois de ficar 40 dias hospitalizado.

O contador foi o único sobrevivente de um acidente ocorrido na noite do dia 23 dezembro , na BR 101 em Linhares, no Norte do Estado. A mulher dele, Saiury Christien Pinheiro e os filhos, Amanda Pinheiro Ribeiro, de 9 anos, e Guilherme Pinheiro Ribeiro, de 15, morreram quando o carro em que a família estava colidiu de frente com outro veículo, guiado por Luiz Fernando Nogueira Calmon, de 59 anos, que também morreu na batida.

Amadeu ficou internado durante todo esse tempo no Hospital Rio Doce em Linhares. Durante esse período hospitalizado ele contou com o apoio de alguns familiares que se revezaram para acompanhar a recuperação do contador. Entre eles, estavam o irmão de Amadeu, José Messias Ribeiro da Silva, e sua esposa, Tamara Gledes Alves Silva.

A cunhada do contador disse que os primeiros dias de recuperação foram os mais delicados . Segundo ela, Amadeu ficou um período internado na UTI do hospital em coma induzido e respirando por aparelhos. Os médicos disseram à família que ele teve uma lesão no diafragma e chegou a passar por cirurgias.

Apesar da gravidade do caso, nós sempre permanecemos otimistas com a recuperação dele. Nossa família e nossos amigos fizeram muita oração durante todo esse período, afirmou a cunhada.

Amadeu com sua esposa Saiury Christien Crédito: Reprodução/ Facebook Saiury Christien

Ainda segundo ela, foi uma surpresa para toda família quando eles ficaram sabendo no último sábado que Amadeu voltaria para casa naquele mesmo dia.

Nós estávamos acompanhando a recuperação dele e observando uma boa melhora, mas não esperávamos que ele seria liberado agora. Pela gravidade do caso, nós acreditamos que ele ficaria mais tempo hospitalizado, explicou.

Com poucas horas entre o momento que receberam a notícia da alta hospitalar e a hora de voltar para casa, Tamara conta que a família toda se mobilizou em uma verdadeira operação para preparar uma recepção inesquecível em Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra, onde a maioria dos parentes mora.

Eu avisei que iríamos chegar para o almoço, e rapidamente toda nossa família se envolveu, fizeram os cartazes e prepararam uma música para simbolizar bem esse momento. Essa recepção foi uma maneira de mostrar que a família está junto com ele nesse momento. Foi muito emocionante para todos. O Amadeu não esperava e teve uma reação bem positiva, acho que vai ser fundamental para ele, que continua se recuperando em casa, contou.

Ainda segundo a cunhada, Amadeu continua se recuperando na casa de familiares, mas seu estado de saúde é bom.

FAMÍLIA COMPRAVA PRESENTES DE NATAL

Amadeu, sua esposa e os filhos moravam em São Mateus, onde ele trabalhava como funcionário público do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). No momento do acidente, a família voltava de Linhares, onde foram comprar presentes natalinos , quando passavam pelo limite entre Linhares e Sooretama, o carro deles foi atingido por um Honda Fit, dirigido por Luiz Fernando Nogueira Calmon, de 59 anos, que retornava de Conceição da Barra. A forte colisão ainda deixou um motociclista ferido, que seguia logo atrás do Ford Ka. Um terceiro veículo, um Voyage, também se envolveu na batida, mas os ocupantes não se feriram.