Veja bairros que terão abastecimento interrompido em Colatina

Os bairros do lado Norte de Colatina, região Noroeste do Estado, terão o abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira (19) para a manutenção em uma das Estações de Tratamento de Água.
Ao todo, 32 bairros serão afetados com a manutenção na Captação da ETA II, segundo a informação do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) no período de 7h às 17h. A prefeitura pede que moradores poupem água para minimizar os transtornos.
OS BAIRROS
Aeroporto
Ayrton Senna
Carlos Germano Naumann
Castelo Branco
Colúmbia
Fioravante Marino
Francisco Simonassi
Gordiano Guimarães
Honório Fraga
Industrial Alves Marquez
Ipê
João Manoel Meneghelli
Lacê
Maria das Graças
Mario Giurizatto
Martinelli
Morada do Sol
Nossa Senhora Aparecida
Novo Horizonte
Parque Dos Jacarandás
San Diego
Santa Cecília
Santa Helena
Santa Mônica
Santo Antônio
Santos Dumont
São Braz
São Marcos
São Pedro
São Silvano
Vicente Suella
Vila Amélia