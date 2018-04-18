Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lista

Veja bairros que terão abastecimento interrompido em Colatina

Trinta e dois bairros ficarão sem água no período de 7h às 17h

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 18:15
Os bairros do lado Norte de Colatina, região Noroeste do Estado, terão o abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira (19) para a manutenção em uma das Estações de Tratamento de Água.
Ao todo, 32 bairros serão afetados com a manutenção na Captação da ETA II, segundo a informação do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) no período de 7h às 17h. A prefeitura pede que moradores poupem água para minimizar os transtornos.
OS BAIRROS
Aeroporto
Ayrton Senna
Carlos Germano Naumann
Castelo Branco
Colúmbia
Fioravante Marino
Francisco Simonassi
Gordiano Guimarães
Honório Fraga
Industrial Alves Marquez
Ipê
João Manoel Meneghelli
Lacê
Maria das Graças
Mario Giurizatto
Martinelli
Morada do Sol
Nossa Senhora Aparecida
Novo Horizonte
Parque Dos Jacarandás
San Diego
Santa Cecília
Santa Helena
Santa Mônica
Santo Antônio
Santos Dumont
São Braz
São Marcos
São Pedro
São Silvano
Vicente Suella
Vila Amélia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados