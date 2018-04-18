Veja bairros que terão abastecimento interrompido em Colatina

Os bairros do lado Norte de Colatina, região Noroeste do Estado, terão o abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira (19) para a manutenção em uma das Estações de Tratamento de Água.

Ao todo, 32 bairros serão afetados com a manutenção na Captação da ETA II, segundo a informação do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) no período de 7h às 17h. A prefeitura pede que moradores poupem água para minimizar os transtornos.