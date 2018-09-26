Universitário é assassinado em Colatina

O corpo de Roberlã Chaves Coimbra foi encontrado em um canteiro no bairro Noêmia Vitalli Crédito: Facebook

Colatina, região Noroeste do Estado. Um jovem de 23 anos foi assassinado com mais de 15 perfurações em, região Noroeste do Estado.

O corpo da vítima Roberlã Chaves Coimbra foi encontrado em um canteiro no bairro Noêmia Vitalli, próximo a uma torre, por funcionários de um loteamento que estavam trabalhando no local. Um canivete, que pode ser sido utilizado no crime, foi encontrado ao lado do corpo.

O padrasto da vítima, Armindo de Paula Bretas, informou que o enteado, que morava com a avó, saiu de moto após chegar da faculdade na noite de terça-feira (25) e não disse para onde iria.

"A avó disse que Roberlã saiu do trabalho, passou em casa e foi para a faculdade. Ao chegar por volta de 22 horas, ele saiu novamente, mas não falou para onde iria. Como estava demorando muito para chegar, a avó ficou preocupada. Hoje, recebemos a notícia de que o corpo dele foi encontrado. Fui ao local e reconheci que era ele mesmo. Acho que pode ser sido latrocínio, porque a moto e o capacete dele não estava no local", disse.

A moto do jovem foi encontrada no início da tarde, no bairro Santos Dumont, atrás de uma empresa de material de construção. A Polícia Civil de Colatina informou que a vítima não tinha passagens pela polícia e está investigando o caso.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.