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Linhares

Turma da terceira idade dá show em aulas de dança do ventre no ES

Mulheres com mais de 60 anos dançam para melhorar a autoestima no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do bairro Interlagos

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 12:41

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

03 out 2019 às 12:41
O professor de dança do ventre Samuel Roni com suas alunas Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Um show de gingado, alegria e disposição. São assim as aulas de dança do ventre para uma turma em que todas as alunas têm mais de 60 anos. Ministradas no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do bairro Interlagos, em Linhares, as aulas são gratuitas e acontecem toda segunda-feira de manhã.
O professor Samuel Roni explicou que a ideia do projeto é levar cidadania, autoestima, autovalorização e alegria para as mulheres da comunidade. Para ele, as alunas florescem com os movimentos da dança do ventre.
“Costumo sempre dizer: não é só dança do ventre, é o exercício diário de amor, de amizade, de trabalho em equipe e de solidariedade. Vidas são transformadas todos os dias. Todo mundo tem problemas, uns mais graves e outros não, mas todos enfrentamos diariamente nossas batalhas e com dança tudo fica mais leve”, afirma Samuel.

MAIS FELIZ

Alunas do Cras Interlagos durante aula de dança do ventre Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
A aposentada Sunta dos Anjos, de 69 anos, contou que se sente muito mais feliz depois que começou a dançar. “A aula é muito maravilhosa para a gente. No início eu pensava que nunca ia conseguir aprender, mas o professor é uma pessoa muito calma, a gente foi aprendendo e agora estamos fazendo até apresentações”, defendeu.
Segundo ela, as aulas mudaram a sua vida. 
"Mudou muito porque eu era muito tímida. Fiquei mais soltinha e me acho mais bonita. Quando visto aquela roupa da dança do ventre, me sinto muito mais feliz"
Sunta dos Anjos - Aposentada, 69 anos
Ela ainda destacou que a atividade traz diversos benefícios. “Quando estou participando das aulas, me sinto como uma menina de 15 anos”, finaliza.
Já a aposentada Maria Lúcia Gonçalves Tomanini, de 74 anos, disse que a dança do ventre mudou sua autoestima. “É uma dança linda e eu sempre admirei muito. Agora que pude aprender, estou me sentindo maravilhosa. Vou embora com a autoestima lá em cima”, afirmou.
As aulas acontecem toda segunda-feira, das 9h às 10h. Podem participar as moradoras do Interlagos e de bairros vizinhos. O Cras de Interlagos fica na Avenida República.

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