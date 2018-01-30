Tubarão é capturado em praia de Linhares

Um tubarão da espécie conhecida como "Tigre" foi capturado no início da tarde desta segunda-feira (29), na praia de Degredo, litoral de Linhares, Norte do Estado.
De acordo com a diretora de fiscalização ambiental da Prefeitura de Linhares, a bióloga Jamara Silva, o animal, de quase 2 metros de comprimento, foi encontrado em uma área mais afastada e pode ter sido pego por um pescador ou por uma rede deixada no local.
Apesar de o tubarão ser uma espécie predadora, a bióloga tranquiliza os banhistas. "Não temos registro de ataque na nossa região. Foi uma eventualidade o animal ter sido capturado".
A prefeitura informou que acionou a Polícia Militar Ambiental.