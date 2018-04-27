Tragédia em Linhares: testemunha que chegou após bombeiros depõe

Testemunhas vão depor na delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves

Uma das primeiras pessoas a chegar na residência onde os irmãos morreram carbonizados no Centro de Linhares, no Norte do Estado, prestou depoimento da Delegacia Regional do município na manhã desta sexta-feira (27). O homem, da mesma igreja do pastor George Alves, chegou na casa logo após o Corpo de Bombeiros. O depoimento teve início às 9h10. Ao longo do dia, mais pessoas deverão ser ouvidas.

VIZINHA NARRA O QUE VIU

Uma vizinha que mora em frente à casa onde dois irmãos morreram carbonizados, no Centro de Linhares, Norte do Estado, narrou ao Gazeta Online os momentos de terror que vivenciou na madrugada do último sábado (21), dia da tragédia. Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3, morreram abraçados e carbonizados.

A aposentada Carmem Bolsanello lembra que acordou de madrugada, por volta de 3 horas, com o barulho do alarme de segurança da casa dela. "Quando ouvi um barulho muito alto, acordei e imediatamente liguei para a empresa de segurança que administra os alarmes. Fui informada que estava acontecendo um incêndio em frente à minha casa e fui ver o que era", disse.

De acordo com a vizinha, naquele momento, ela viu o pastor Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como George Alves, desesperado e chorando do lado de fora da casa.

"Assim que abri a porta de casa, vi que o pastor estava desesperado gritando e chorando no meio da rua. Ele estava sendo segurado por bombeiros e policiais. Ouvi que ele pediu a Deus para socorrer as crianças. Ficava andando de um lado para o outro da rua", lembrou.

COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS

George Alves com o filho Joaquim, 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos Crédito: Facebook

A aposentada também contou que, na casa onde os pastores estavam morando há cerca de um mês, via as crianças brincando na varanda e que, de vez em quando, via os cultos que eram realizados na área externa da residência.

"Via os meninos brincando de skate e bola na varanda. Até falei com meu neto que ele poderia fazer amizade com eles. Lembro de que às vezes não via ninguém na casa, mas de vez em quando eles faziam culto na varanda", comentou.

TESTEMUNHAS

Além das duas testemunhas que prestaram depoimento na tarde desta quinta-feira (26), na 16ª Delegacia Regional de Linhares, sobre o incêndio que matou dois irmãos na casa onde moravam, estavam previstos os depoimentos de mais cinco pessoas. Elas, no entanto, teriam pedido ao delegado para depor na sexta-feira (27), alegando problemas pessoais. A informação foi obtida pela reportagem do Gazeta Online na delegacia. na tarde desta quinta-feira (26), na 16ª Delegacia Regional de Linhares, sobre o incêndio que matou dois irmãos na casa onde moravam, estavam previstos os depoimentos de mais cinco pessoas. Elas, no entanto, teriam pedido ao delegado para depor na sexta-feira (27), alegando problemas pessoais. A informação foi obtida pela reportagem do Gazeta Online na delegacia.

Na tarde desta quinta-feira (26), duas testemunhas compareceram à delegacia e prestaram depoimentos. São duas mulheres que moravam em um quarto da casa incendiada. Elas chegaram pouco antes de 14h30. As duas não estavam no local no momento do incêndio, mas, como são amigas da mãe das crianças, a pastora Juliana Salles, e moravam na casa, foram ouvidas como testemunhas.

Abordada pela reportagem, uma dessas mulheres não quis se identificar e disse que foi orientada pela polícia a não comentar o caso. Ela afirmou apenas que era amiga da pastora Juliana.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil (PC) informou, por meio de nota, que está em diligências e utilizando todos os materiais e procedimentos necessários para apurar o fato. Demais informações, ainda, não poderiam ser passadas para não atrapalhar as investigações.