Tragédia em Linhares: secretário de Segurança está em delegacia

O secretário de Segurança e o chefe da Polícia Civil chegram por volta das 8h50 na delegacia de Linhares Crédito: Samira Ferreira

O secretário de Estado da Segurança Pública, Nylton Rodrigues, e o delegado-chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré, se reuniram na manhã desta segunda-feira (07) com o delegado Romel Pio de Abreu Júnior, responsável pela investigação do incêndio que matou os irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, em Linhares. O encontro aconteceu na 16ª Delegacia Regional do município.

Também participaram da reunião o delegado André Jaretta e a superintendente de Polícia Regional Norte (SPRN), a delegada Andreia Maria Pereira do Santos. O encontro terminou por volta das 10h.

Na última sexta (04), Romel se reuniu com o comandante do Corpo de Bombeiros de Linhares, coronel Ferrari, outros três bombeiros, o delegado André Jaretta, a titular da Delegacia da Mulher de Linhares, Suzana Duarte Garcia, e o chefe do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, Wanderson Lugão.

Na ocasião, Romel afirmou à reportagem do Gazeta Online que o encontro na 16ª Delegacia Regional de Linhares foi para avaliar o que se já tem até o momento em termos de investigação e como a Polícia Civil vai prosseguir.

PRONTUÁRIO NÃO RELATA QUEIMADURAS

O prontuário médico do pastor George Alves no Hospital Geral de Linhares (HGL), atendido na manhã de 21 de abril, poucas horas após um incêndio que provocou a morte dos meninos Kauã e Joaquim - respectivamente enteado e filho do suspeito -, não traz nenhuma informação sobre queimaduras. O documento vazou na internet neste sábado (5).

Segundo o prontuário, George disse que inalou fumaça, e uma anotação informa que ele está em choque. O pastor não relatou ter sofrido queimaduras. No entanto, em entrevista dois dias após a tragédia, ele contou que, na tentativa de salvar os meninos, teve queimaduras nos cílios e nos pés. Já o exame de lesão corporal apontou uma pequena bolha do tamanho de uma moeda em um dos pés dele.

Pastor George Alves foi preso na manhã do sábado, dia 28 de abril Crédito: Frideberto Viega | TV GAzeta

O prontuário aponta que George foi atendido às 6h14 do dia 21 de abril. Além disso, mostra que o pastor se queixou de "crise de nervos" e avisou que é diabético. No documento, está escrito "o paciente relata perda de dois filhos em acidente com fogo".

Procurada, a assessoria da Prefeitura de Linhares confirmou que o prontuário vazado é oficial e esclareceu que o documento tem caráter sigiloso. Além disso, informou que uma cópia do Boletim de Atendimento de Urgência foi fornecida para ser anexada ao inquérito policial, atendendo a uma determinação da Justiça.

A nota ainda pontua que "apenas as autoridades policiais e os advogados que atuam no caso poderiam ter tido acesso ao conteúdo do documento". A assessoria também informou que uma sindicância interna será aberta para apurar o vazamento do prontuário.

"Caso fique comprovado o envolvimento de qualquer profissional do HGL, a direção irá tomar as medidas administrativas necessárias em torno do caso, que podem resultar em pena de demissão e remessa de cópia do processo administrativo ao Ministério Público do ES para apurações criminais", ressalta a nota da prefeitura.

CÂMERA MOSTRA PASTOR E ESPOSA EM LANCHONETE

Vídeo mostra pastor (de bermuda verde) em lanchonete Crédito: Reprodução

O pastor George Alves, que está preso após o incêndio que matou os irmãos Joaquim e Kauã - filho e enteado dele, respectivamente -, na madrugada de 21 de abril, esteve em uma lanchonete no dia da tragédia (veja o vídeo abaixo). Um vídeo obtido com exclusividade pela TV Gazeta Norte mostra o pastor no local com a esposa, a pastora Juliana Salles - que voltou de viagem assim que soube das mortes dos filhos-, o filho mais novo do casal e membros da Igreja Batista Vida e Paz, por volta de 22h45, após um culto na noite daquele sábado.

As imagens mostram que o pastor manca e apoia os braços. Ele está vestido com camiseta preta, bermuda verde, usa chinelos e está com os pés enfaixados. Após entrar na lanchonete, George é abordado por um homem, que o abraça longamente. Em seguida chega uma mulher, que também abraça o pastor e os três conversam um pouco.

Depois, George dá a volta na mesa onde já estavam sentados os fiéis da igreja e Juliana. Um tempo depois, é possível ver o pastor segurando o filho mais novo nos braços e caminhando normalmente pouco antes de entregar o menino à esposa.

Em entrevista, o pastor havia dito à imprensa que, na tentativa de salvar Joaquim e Kauã durante o incêndio, queimou as mãos e os cílios. Já o exame de lesão corporal apontou uma pequena bolha do tamanho de uma moeda em um dos pés de George.

George está no Centro de Detenção Provisória de Viana II, após pedido de prisão preventiva expedido pelo juiz Grécio Grégio. Autoridades afirmam que o pastor estava atrapalhando as investigações sobre o incêndio que vitimou as duas crianças.