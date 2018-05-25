Tragédia em Linhares: promotora quer prisão por tempo indeterminado

Rachel Tannenbaum diz que não descarta nenhuma hipótese de investigação Crédito: MPES | Divulgação

A promotora Rachel Tannenbaum, da 2ª Promotoria Criminal  crimes dolosos contra a vida  de Linhares, deverá pedir a prisão preventiva do investigado Georgeval Alves Gonçalves, conhecido como pastor George. Ele é apontado pela polícia como o autor do homicídio de seu filho, Joaquim, de 3 anos, e do enteado Kauã, de 6 anos, em um incêndio criminoso na madrugada do dia 21 de abril.

A ação deve ocorrer quando o Ministério Público Estadual (MPES) denunciar o investigado, o que depende ainda da conclusão do inquérito policial, estimada para os próximos dias. Diante da gravidade dos fatos, da periculosidade e da conduta do pastor, vamos solicitar a prisão preventiva, explicou Rachel.

PRISÃO

Desde o dia 28 de abril o pastor está em prisão temporária, por 30 dias, renovada na última quarta-feira. Com a preventiva, a prisão passa a não ter prazo. Mas até que isto ocorra, explicou a promotora, não está sendo descartada nenhuma hipótese de investigação. Estamos considerando todos os fatos, assinalou.

Em coletiva na última quarta-feira, os delegados que investigam o caso apontaram apenas o pastor George como sendo o autor dos homicídios. Segundo a perícia criminal, as crianças foram alvo de abuso sexual, em seguida espancadas e colocadas no quarto, na casa da família em Linhares. Na sequência, relatam os delegados, o pastor ateou fogo nelas e ainda no quarto.

A promotora relata que desde a ocorrência do crime os trabalhos vem sendo acompanhados por ela. É um caso que temos acompanhado desde o início e pedimos a renovação da prisão temporária. Os indícios eram claros de que não tinha ocorrido uma tragédia. Temos tido uma boa parceria com a Polícia Civil, com destaque para o trabalho do delegado Romel Pio de Abreu Júnior, pontuou a promotora.

SIGILO

Rachel avalia como prematura a quebra parcial do sigilo do processo porque ainda não foi concluído o inquérito e ainda há diligências e depoimentos pendentes. Mas o principal, relata, é que a legislação, principalmente no caso de crianças e em situações em que há crimes sexuais, é preciso resguardar a intimidade e a dignidade das crianças.

Segundo Rachel, o MPES não foi ouvido sobre a quebra parcial do sigilo. Já peticionei pedindo para ter acesso aos autos (processo) para nos manifestarmos, relatou.

Em sua decisão, o juiz André Bijos Dadalto, de Linhares, declara, após manifestação da polícia que relativiza o sigilo decretado nos autos, visando prestigiar o interesse público para informação da autoridade policial por meio da imprensa. Mas manteve o sigilo para terceiros, para garantir a lisura das investigações e possível futura instauração de ação penal.

RESPOSTA

A promotora avalia que é compreensível que a sociedade queira resposta para casos como este, mas pontua que isto precisa acontecer ao final do processo, que tem que ser feito de forma qualificada e com lisura para evitar pedidos de nulidade. A melhor resposta é o investigado se tornar réu e ser levado a um júri popular, explicou a promotora.