Tragédia em Linhares: polícia vai garantir segurança em enterro

O sepultamento dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, 6, e Joaquim Alves Salles, 3, mortos carbonizados no incêndio na casa onde moravam, em Linhares, Norte do Estado, será nesta quinta-feira (10), às 9h, no Cemitério São José, e terá escolta policial. O tenente-coronel Werison Risperi, comandante da Polícia Militar de Linhares, autorizou o acompanhamento militar no início da noite desta quarta-feira (09), após a advogada que representa a família da pastora Juliana Salles, mãe das crianças, procurar o Batalhão da PM da cidade.
Estamos aqui para poder minimizar todos os problemas, para poder garantir a segurança de todo cidadão em todas as situações e, nesse caso, eu não vejo problema algum. A PM está aqui para dar todo apoio que for necessário para que se faça aí todos os trâmites legais, que faça o enterro das crianças em si e que nós possamos, assim, garantir toda a tranquilidade possível e manutenção da ordem pública e da paz social no local onde vai ser, afirmou Risperi.
Os corpos foram identificados no início da semana, mas não tinham sido liberados para o sepultamento porque faltava autorização da Justiça. A advogada da família, Taycê Aksacki, protocolou uma ação de registro tardio de óbito no Fórum de Linhares, na terça-feira, e a decisão do juiz saiu na tarde desta quarta.
A funerária contratada pela família para o enterro saiu de Linhares, às 16h20, e foi até Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para buscar os corpos das crianças, e chegou por volta das 19h40. Acompanhado de um representante da funerária, o avô materno de Kauã e Joaquim acompanhou todo o processo de translado dos corpos.
O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, também esteve no local, acompanhado da avó e duas tias da criança. Na saguão de espera do DML, os familiares se abraçaram, bastante emocionados. Abatidos, evitaram falar com a imprensa na saída. Mais cedo, em contato com a reportagem por telefone, Rainy disse que participaria do enterro do filho, em Linhares, mas não quis entrar em detalhes.
SEM VELÓRIO
Às 22h18, os corpos saíram de Vitória em direção a Linhares e durante a madrugada ficaram na funerária.Não haverá velório, segundo a advogada da família da pastora. Sobre o enterro, Taycê disse que vamos tentar, de certa forma, que seja de portas fechadas. Queremos resguardar tanto ela (a pastora) como os familiares.
Sobre o estado da pastora, a advogada informou que Juliana está muito abalada, angustiada como toda a população.
GEORGE NÃO VAI
Taycê contou ainda que o desejo do pastor George Alves, preso no Centro de Detenção Provisória de Viana desde 28 de abril por atrapalhar as investigações, é acompanhar o enterro. Mas a defesa não o aconselhou por medo dele sofrer algum tipo de violência. Com isso, eles não fizeram o pedido à Secretária de Justiça requerendo a liberação dele.
Na 16ª Delegacia Regional de Linhares, a informação obtida pela reportagem é a de que um jovem foi ouvido, na manhã de quarta-feira. O delegado responsável pelo caso, no entanto, não quis se pronunciar sobre o andamento da investigação.
Com informações de Bianca Vailant, Brunela Alves, Loreta Fagionato, Eduardo Dias e Samira Ferreira