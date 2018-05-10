Tragédia em Linhares: polícia vai garantir segurança em enterro

Cemitério São José, em Linhares, onde os irmãos serão enterrados Crédito: Brunela Alves

O sepultamento dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, 6, e Joaquim Alves Salles, 3, mortos carbonizados no incêndio na casa onde moravam, em Linhares, Norte do Estado, será nesta quinta-feira (10), às 9h, no Cemitério São José, e terá escolta policial. O tenente-coronel Werison Risperi, comandante da Polícia Militar de Linhares, autorizou o acompanhamento militar no início da noite desta quarta-feira (09), após a advogada que representa a família da pastora Juliana Salles, mãe das crianças, procurar o Batalhão da PM da cidade.

Estamos aqui para poder minimizar todos os problemas, para poder garantir a segurança de todo cidadão em todas as situações e, nesse caso, eu não vejo problema algum. A PM está aqui para dar todo apoio que for necessário para que se faça aí todos os trâmites legais, que faça o enterro das crianças em si e que nós possamos, assim, garantir toda a tranquilidade possível e manutenção da ordem pública e da paz social no local onde vai ser, afirmou Risperi.

Os corpos foram identificados no início da semana, mas não tinham sido liberados para o sepultamento porque faltava autorização da Justiça. A advogada da família, Taycê Aksacki, protocolou uma ação de registro tardio de óbito no Fórum de Linhares, na terça-feira, e a decisão do juiz saiu na tarde desta quarta.

Caixão é colocado em carro de funerária: Kauã e Joaquim vão ser enterrados em Linhares Crédito: Fernando Madeira

A funerária contratada pela família para o enterro saiu de Linhares, às 16h20, e foi até Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para buscar os corpos das crianças, e chegou por volta das 19h40. Acompanhado de um representante da funerária, o avô materno de Kauã e Joaquim acompanhou todo o processo de translado dos corpos.

Corpos das crianças que morreram carbonizadas em Linhares são liberados por familiares no DML de Vitória Crédito: Fernando Madeira

O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, também esteve no local, acompanhado da avó e duas tias da criança. Na saguão de espera do DML, os familiares se abraçaram, bastante emocionados. Abatidos, evitaram falar com a imprensa na saída. Mais cedo, em contato com a reportagem por telefone, Rainy disse que participaria do enterro do filho, em Linhares, mas não quis entrar em detalhes.

SEM VELÓRIO

Capela do Cemitério São José, em Linhares, amanheceu com um arco-íris sobre o local Crédito: Brunela Alves

Às 22h18, os corpos saíram de Vitória em direção a Linhares e durante a madrugada ficaram na funerária.Não haverá velório, segundo a advogada da família da pastora. Sobre o enterro, Taycê disse que vamos tentar, de certa forma, que seja de portas fechadas. Queremos resguardar tanto ela (a pastora) como os familiares.

Sobre o estado da pastora, a advogada informou que Juliana está muito abalada, angustiada como toda a população.

GEORGE NÃO VAI

Taycê contou ainda que o desejo do pastor George Alves, preso no Centro de Detenção Provisória de Viana desde 28 de abril por atrapalhar as investigações, é acompanhar o enterro. Mas a defesa não o aconselhou por medo dele sofrer algum tipo de violência . Com isso, eles não fizeram o pedido à Secretária de Justiça requerendo a liberação dele.

Na 16ª Delegacia Regional de Linhares, a informação obtida pela reportagem é a de que um jovem foi ouvido, na manhã de quarta-feira. O delegado responsável pelo caso, no entanto, não quis se pronunciar sobre o andamento da investigação.

Com informações de Bianca Vailant, Brunela Alves, Loreta Fagionato, Eduardo Dias e Samira Ferreira