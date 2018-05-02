Tragédia em Linhares: polícia vai fazer reconstituição

Crédito: Brunela Alves | Arquivo

A polícia deve fazer uma reconstituição da tragédia em Linhares, na qual dois irmãos morreram carbonizados no quarto em que dormiam, no Centro da Cidade. A data, no entanto, ainda não foi definida.

Desde o dia da tragédia, ocorrida em 21 de abril, o imóvel incendiado já passou por quatro perícias, uma delas, inclusive, com uso de luminol , substância que auxilia peritos na detecção de vestígios de sangue.

REVEJA VÍDEO

Trecho registrado pela reportagem do Gazeta Online mostra trabalho dos peritos com uso de luminol, durante perícia realizada no dia 27 de abril.





PERÍCIA NOS CORPOS

Gazeta Online no dia 30 de abril, uma perícia deve ser realizada nos corpos dos meninos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, para identificar se as crianças Publicado com exclusividade pelono dia 30 de abriluma perícia deve ser realizada nos corpos dos meninos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, para identificar se as crianças foram agredidas ou dopadas antes do incêndio . Além dessa perícia, o exame de DNA que vai identificar qual corpo é de Kauã e qual é de Joaquim deve ficar pronto nos próximos dias.

'PEQUENA BOLHA'

pelo Gazeta Online e publicado no dia 27 de abril, o laudo de exame de lesão corporal feito no pastor George Alves, preso por atrapalhar as investigações da polícia, aponta que ele tem uma Também obtido com exclusividadee publicado no dia 27 de abril, o laudo de exame de lesão corporal feito no pastor George Alves, preso por atrapalhar as investigações da polícia, aponta que ele tem uma pequena bolha de queimadura no pé , do tamanho de uma moeda. De acordo com uma fonte com acesso às investigações, essa é a constatação mais significativa destacada pelo médico legista.

PASTOR EM CELA ISOLADA

O pastor George Alves, de 36 anos, está em uma cela isolada no Centro de Detenção Provisória de Viana II, na Grande Vitória, por questões de segurança. Preso por estar atrapalhando nas investigações da polícia, o ex-cabeleireiro também recebe mais atenção nos banhos de sol para que sua integridade física seja mantida.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Inspetores do Sistema Penitenciário do Espírito Santo (Sindaspes), Sostenes Araújo, George está envolvido em um caso de intensa repercussão. Por esse motivo é que essas medidas são adotadas. "Em casos como o dele, de intensa repercussão e de prisão temporária, geralmente o preso recebe apenas visitas assistidas do advogado", garante.

Sostenes reitera que o deslocamento do pastor dentro ou fora da unidade também requer uma atenção extra no quesito segurança "para manter sua integridade física", como o próprio presidente justifica.

A CRONOLOGIA DOS FATOS

Corpo de Bombeiro fazendo perícia na casa da família em Linhares Crédito: Kaio Henrique | TV Gazeta

21 DE ABRIL

Tragédia na madrugada

Os irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves Salles, 3, morreram durante um incêndio, no Centro de Linhares, Norte do Estado, por volta das 2 horas da madrugada de sábado. O fogo começou na casa da família, dentro do quarto onde as crianças dormiam, com o ar-condicionado e a babá eletrônica ligados. Dentro da casa também estava George Alves, que é pastor da Igreja Vida e Paz. Ele é pai de Joaquim e padrasto de Kauã.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o quarto já estava tomado pelo fogo. Quando a equipe conseguiu conter as chamas, percebeu que os dois meninos já estavam sem vida.

George contou que, na tentativa de salvar as crianças, ele teve queimaduras nos pés e cílios. A mãe dos meninos, a também pastora Juliana Alves, viajava com o outro filho do casal para um congresso em Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

Os corpos foram inicialmente levados para o Serviço Médico Legal de Linhares e depois transferidos para o Serviço Médico Legal de Colatina, devido a ausência de médico legista durante os finais de semana. Uma médica legista examinou os corpos, mas não conseguiu identificar as crianças. Pela manhã, horas após o incêndio, o Corpo de Bombeiros realizou a primeira perícia na casa.

No mesmo dia da morte dos meninos, o casal esteve na Igreja Batista Vida e Paz, de Linhares, e recebeu o carinho dos amigos. Com os pés enfaixados, o pastor disse para os membros da congregação: Deus vai restaurar os nossos corações. Deus vai restaurar os nossos corações.

George Alves com o filho Joaquim, 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos Crédito: Facebook | George Alves

22 DE ABRIL

Testemunho de fé

No dia seguinte à tragédia, o pastor George escreveu uma mensagem de agradecimento. Quero agradecer a todos a solidariedade e as orações. Quero dizer que só há um caminho, e esse caminho não acaba na cruz, mas na ressurreição. Gere expectativa. Logo mais nosso culto sobrenatural #EU DISSE SIM VOU ATE O FIM# *estarei ministrando, espero vcs, publicou.

Após o culto, os membros da igreja usaram a internet para reforçar o testemunho de fé dos pastores diante da tragédia. Maior demostração de fé que já vi em toda minha vida. Perderam 2 filhos ontem em um incêndio e há um ano perderam uma filha... hoje está pregando o evangelho, escreveu o internauta.

23 DE ABRIL

Exames e testemunho

Na segunda-feira, George e Juliana saíram de Linhares e foram até o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, local para onde os corpos das crianças foram levados e passaram por exames para identificação, através do DNA. Muito abalada, Juliana ficou o tempo todo ao lado do marido, mas preferiu não dar declarações à imprensa.

George Alves e Juliana Salles em frente ao DML de Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ

Na saída do DML, o pastor George relembrou os últimos minutos ao lado das crianças e o desespero na tentativa de socorrê-las.

O comerciante Rainy Butkovsky, 31, pai de Kauã, também esteve no DML para realizar a coleta de material biológico. Em entrevista, ele saiu em defesa do pastor George. Peço àqueles que estão apontando o dedo para o pastor, que estava na hora e tentou salvar as crianças, que tenham respeito pela família, pelo momento que estamos vivendo, disse.

24 DE ABRIL

Polícia volta à casa

Uma equipe de engenheiros da Polícia Civil realizou, por duas horas, uma segunda perícia na casa onde os irmãos morreram. O pastor George Alves foi ao local para acompanhar o trabalho. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve na casa. A polícia também recolheu câmeras de segurança da rua.

Equipes do Corpo de Bombeiros de da Polícia Civil voltam a periciar a casa em Linhares Crédito: TV Gazeta

Após a perícia, o pastor foi levado, em uma viatura descaracterizada, para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Lá ele foi ouvido e prestou depoimento durante quatro horas pelo titular da Delegacia de Divisões Penais e outros (Dipo), Romel Pio de Abreu Júnior, e pela delegada Suzana Garcia, da Delegacia da Mulher de Linhares.

25 DE ABRIL

Mãe e testemunhas são ouvidas

O pastor George Alves e a esposa Juliana Sales foram à delegacia de Linhares, durante a tarde, acompanhados de amigos. O casal chegou à delegacia às 14h30 e, após uma hora e meia, saíram do local em silêncio. Pela manhã, Juliana foi à delegacia para depor e só saiu cerca de quatro horas depois.

Duas testemunhas que tentaram ajudar o pastor George Alves durante o incêndio também prestaram depoimento à polícia.

Morando em hotéis com a ajuda de outros pastores, George e Juliana se afastaram dos ministérios que exercem na igreja.

26 DE ABRIL

Mulheres moravam na casa

Duas mulheres que moravam em um quarto da casa incendiada prestaram depoimento na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Elas não estavam no imóvel no momento do incêndio, mas, como são amigas da mãe das crianças, e moravam na residência, estão sendo ouvidas como testemunhas. O depoimento de outras cinco pessoas foi adiado.

O portão da casa onde os irmãos morreram carbonizados recebeu flores em homenagens a Kauã e Joaquim.

27 DE ABRIL

Terceira perícia e revelações

Uma terceira perícia foi realizada na casa. Os peritos utilizaram a substância luminol, um produto usado para detectar vestígios de sangue. Os trabalhos foram encerrados às 20h30 de sexta.

Imagens mostram terceira perícia em casa incendiada Crédito: Samira Ferreira

Nesse dia, duas informações vieram à tona. Uma é que a polícia tem certeza que o pastor estava em casa quando o fogo começou. A hipótese de as crianças estarem sozinhas foi descartada. A segunda é que o exame de lesão corporal feito em George Alves apontou uma pequena bolha de queimadura no pé, do tamanho de uma moeda.

28 DE ABRIL

A prisão

O pastor George Alves foi preso na manhã do dia 28, após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária por 30 dias. Há indícios de que o pastor estava atrapalhando as investigações do incêndio que matou as crianças, na casa em que moravam, e modificou a cena dentro do imóvel.