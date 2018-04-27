Tragédia em Linhares: polícia tem certeza que pastor estava na casa

Crédito: Kaio Henrique

As investigações sobre a morte dos irmãos Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Kauã Salles Burkovsky, de 6 anos encontrados carbonizados após incêndio no quarto da casa onde moravam, em Linhares  avançam e revelam detalhes até então mantidos em sigilo, e agora obtidos com exclusividade pelo Gazeta Online.

A polícia tem certeza que o pastor George Alves, pai de Joaquim e padrasto de Kauã, estava dentro de casa na hora que o fogo começou. Desde o dia da tragédia, o pastor afirma que fez de tudo para salvar as crianças, mas não conseguiu. A hipótese de as crianças estarem sozinhas em casa quando o incêndio começou era um dos pontos investigados pela polícia. Portanto, a conclusão é tratada como um avanço importante na apuração do caso.

A cúpula da Segurança Pública do Espírito Santo pediu aos envolvidos nas investigações que mantenham sigilo absoluto sobre o caso.

VIZINHA NARRA O QUE VIU

Uma vizinha que mora em frente à casa onde dois irmãos morreram carbonizados, no Centro de Linhares, Norte do Estado, narrou ao Gazeta Online os momentos de terror que vivenciou na madrugada do último sábado (21), dia da tragédia. Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3, morreram abraçados e carbonizados.

A aposentada Carmem Bolsanello lembra que acordou de madrugada, por volta de 3 horas, com o barulho do alarme de segurança da casa dela. "Quando ouvi um barulho muito alto, acordei e imediatamente liguei para a empresa de segurança que administra os alarmes. Fui informada que estava acontecendo um incêndio em frente à minha casa e fui ver o que era", disse.

De acordo com a vizinha, naquele momento, ela viu o pastor Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como George Alves, desesperado e chorando do lado de fora da casa.

"Assim que abri a porta de casa, vi que o pastor estava desesperado gritando e chorando no meio da rua. Ele estava sendo segurado por bombeiros e policiais. Ouvi que ele pediu a Deus para socorrer as crianças. Ficava andando de um lado para o outro da rua", lembrou.

COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS

George Alves com o filho Joaquim, 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos Crédito: Facebook

A aposentada também contou que, na casa onde os pastores estavam morando há cerca de um mês, via as crianças brincando na varanda e que, de vez em quando, via os cultos que eram realizados na área externa da residência.

"Via os meninos brincando de skate e bola na varanda. Até falei com meu neto que ele poderia fazer amizade com eles. Lembro de que às vezes não via ninguém na casa, mas de vez em quando eles faziam culto na varanda", comentou.

CASO "COMPLEXO"

O caso do incêndio que matou dois irmãos carbonizados em Linhares, região Norte do Espírito Santo, é tratado pela polícia como "complexo". Ao Gazeta Online, fontes da Polícia Civil afirmaram que atribuem à complexidade o aprofundamento das investigações. Tudo que é colhido, sejam provas testemunhais ou materiais, é mantido sob sigilo.

Acionado pela reportagem, o delegado Romel Pio Júnior, que comanda a investigação, reforçou que detalhes não serão passados, mas garantiu que a Polícia Civil está buscando todas as informações necessárias para que o caso seja concluído.

George Alves e Juliana Salles em frente ao DML de Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ | Arquivo

IMAGENS DE CÂMERAS RECOLHIDAS

Três dias depois da tragédia, nesta terça-feira (24), uma equipe da Polícia Civil recolheu imagens das câmeras de segurança da rua onde as crianças moravam para ajudar nas investigações sobre as circunstâncias do incêndio e entender a cronologia dos fatos. Os detalhes sobre essa nova perícia ainda não foram divulgados.

PERÍCIAS

Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi feita pela equipe de Linhares no dia da tragédia, ocorrida na madrugada do último sábado (21). Nesta terça (24), foi realizada a perícia da equipe de engenharia da PC que foi denominada, anteriormente, como "complementar", embora não tenham sido divulgados detalhes do que contemplou essa nova perícia.

O pastor George Alves acompanhou o trabalho dos peritos Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta

CORPOS AINDA NÃO FORAM SEPULTADOS

Um pastor amigo da família contou ao Gazeta Online que as crianças foram encontradas mortas pelo Corpo de Bombeiros em um canto do quarto. "Eles estavam abraçados e isso impactou muito quem estava lá porque os dois meninos foram recolhidos em um único saco".

Os corpos somente poderão ser identificados após resultado de exames de DNA. Os materiais genéticos foram colhidos na última segunda-feira (23). O resultado deve sair em, no máximo, 15 dias.

CIDADE DE LUTO

Creche Chapeuzinho Vermelho, onde Joaquim Alves estudava Crédito: TV Gazeta

amanheceu de luto, nesta segunda-feira (23), após a morte trágica dos irmãos. Nas escolas em que os pequenos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, estudavam o clima não poderia ser diferente: dor e tristeza. O município de Linhares, nesta segunda-feira (23),após a morte trágica dos irmãos. Nas escolas em que os pequenos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, estudavam o clima não poderia ser diferente: dor e tristeza.

Kauã Salles estudava o primeiro ano do ensino fundamental na Escola Marilia De Rezende Scarton Coutinho, no bairro Interlagos. Nesta segunda, no portão da unidade, a palavra "luto" simbolizava o que professores e alunos sentiam.

A professora Mara Sena leu mensagem que os amigos de Kauã escreveram Crédito: TV Gazeta

A professora de Kauã Salles, Mara Sena, lembra como foi entrar na sala e ver o lugar do menino vazio. Cheguei antes que eles entrassem na sala e bateu uma tristeza. Eu como mãe, avó, imagino a dor que essa mãe está passando, disse.

A professora leu algumas mensagens que coleguinhas de Kauã fizeram para a pastora Juliana Salles, a mãe das crianças mortas. Querida Juliana, vou sentir muita saudade do Kauã Salles. Você foi muito legal, Kauã, escreveram.

O clima de tristeza também na creche que o irmão mais novo, Joaquim Alves, de 3 anos frequentava. A professora Keila Augusto Ferreira Agrizzi disse que não consegue acreditar na tragédia. Até agora nós estamos tentando acreditar porque para mim parece um pesadelo. Todos estão muito tristes, disse.

Escola onde Kauã Salles estudava amanheceu de luto Crédito: TV Gazeta

MORTE DE OUTRO FILHO

Pastores Juliana e George com os dois filhos mortos no incêndio e a filha, que já tinham perdido antes da tragédia deste fim de semana Crédito: Reprodução/Facebook

O casal de pastores George Alves e Juliana Salles tiveram que lidar recentemente com a morte da filha pequena, há aproximadamente 1 ano e meio, por causa de uma enfermidade, revelou o pastor Eufrásio Marques, amigo da família. "Agora, com essa fatalidade, a gente está pedindo que o Espírito Santo possa estar nos sustentando. Nós estamos muito abalados com essa informação", afirmou Eufrásio.

'DEUS VAI RESTAURAR NOSSOS CORAÇÕES'

Exemplos de fé. Com esta frase, fiéis da Igreja Batista Vida e Paz, de Linhares, descrevem os pastores George Alves e Juliana Salles depois de perderem os filhos Joaquim e Kauã. No mesmo dia da morte dos meninos, o casal esteve na igreja e recebeu o carinho dos amigos.

Em um vídeo é possível ouvir o pastor dizendo para os membros da congregação: "Deus vai restaurar os nossos corações. Deus vai restaurar os nossos corações". As imagens foram publicadas no Facebook na noite de sábado (21). O casal recebeu abraços demorados dos fiéis que se reuniram em volta deles na parte da frente da igreja.