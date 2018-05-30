Tragédia em Linhares: Polícia Civil conclui inquérito

Crédito: Gazeta Online

estuprados, agredidos e queimados vivos pelo pastor Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, que é pai de Joaquim e padrasto de Kauã. A Polícia Civil de Linhares concluiu o inquérito policial sobre a tragédia em que os irmãos Kauã Salles, de 6 e Joaquim Alves, de 3 anos foram, 36 anos, que é pai de Joaquim e padrasto de Kauã.

Os irmãos foram mortos carbonizadas no dia 21 de abril, dentro do quarto deles, na casa onde a família morava no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo.

Georgeval Gonçalves foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e duplo estupro de vulneráveis. A soma das penas pode chegar a 126 anos.

O delegado André Jaretta, titular da 16ª Delegacia de Linhares e membro da força tarefa que investigou a tragédia informou que o inquérito será entregue em mãos a promotora Rachel Tannembaum, da 2ª Promotoria Criminal  crimes dolosos contra a vida  de Linhares.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) também confirmou por meio de nota que a Polícia Civil concluiu o inquérito policial, onde foi relatado ao Ministério Público a autoria de Georgeval Alves Gonçalves nos crimes de duplo homicídio triplamente qualificado (emprego de fogo; uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e para assegurar a ocultação de outro crime) e duplo estupro de vulnerável (majorado por ser ascendente de uma das vítimas e padrasto da outra).

A polícia também descartou qualquer indício que aponte a participação de outras pessoas no caso.a mat

ANÁLISE E DENÚNCIA

De acordo com a assessoria da promotora, o prazo legal para análise do inquérito policial é de até cinco dias, para que haja a formalização da denúncia pelo Ministério Público Estadual (MPES) à justiça.

prisão preventiva do investigado George, em entrevista ao Gazeta Online concedida no dia 25 de maio. A promotora já havia informado que deverá pedir a, em entrevista aoconcedida no dia 25 de maio.

Diante da gravidade dos fatos, da periculosidade e da conduta do pastor, vamos solicitar a prisão preventiva, disse Rachel. O pastor era líder da Igreja Batista Vida e Paz de Linhares, junto com a esposa, a também pastora Juliana Salles, mãe das crianças. De acordo com o inquérito, ela não teve participação no crime e não foi investigada.

O pastor está preso desde o dia 28 de abril e teve a prisão temporária prorrogada por mais 30 dias, por decisão da justiça, no último dia 22 de maio.

ADVOGADOS DE DEFESA

A junta de advogados voluntários que fazem a defesa do pastor George Alves Gonçalves disseram que ainda não conseguiram ter acesso ao inquérito policial do caso.

As informações são da advogada Milena Freire, que informou à reportagem que ainda não foi possível sair de Minas Gerais para o Estado, por conta da paralisação dos caminhoneiros e a falta de combustível para o deslocamento.