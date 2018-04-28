Tragédia em Linhares: pastores pediram afastamento voluntário de igreja

Os pastores Juliana Salles e Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como pastor George Alves, pai do menino Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6 mortos carbonizados durante incêndio na casa em que moravam, em Linhares, pediram afastamento voluntário da Igreja Batista Vida e Paz, localizada no bairro Interlagos.
Geogerval Alves foi preso na manhã deste sábado (28), após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária, válida por 30 dias.
De acordo com o pastor Abisai Junior, que é amigo da família, o afastamento foi pedido pelo casal na segunda-feira (23). As informações foram obtidas pela produção da TV Gazeta Norte.
Ainda segundo o pastor Abisai Junior, George já tem um advogado, mas o contato dele não foi informado à reportagem.
Na última quinta-feira (26), a reportagem esteve na igreja. O culto foi ministrado pelo pastor Abisai e o casal não compareceu.
O pastor informou também que George Alves é natural de São Paulo e era pastor na igreja há dois anos. Após o afastamento, um novo pastor deverá ser nomeado para assumir o lugar dele.
CABELEIREIRO
Antes de virar pastor, Georgeval Alves Gonçalves trabalhou como cabeleireiro. Em uma rede social, o pastor possui diversos registros, marcados por amigos, que mostram o trabalho realizado por ele em São Paulo.
Em alguns dos registros, George aparece ao lado da esposa, Juliana Salles, que também trabalhava com o, agora, pastor e servia de modelo para seus trabalhos.