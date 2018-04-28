Tragédia em Linhares: pastores pediram afastamento voluntário de igreja

Igreja Batista Vida e Paz, no bairro Interlagos, onde o pastor George Alves ministrava os cultos Crédito: Samira Ferreira

Os pastores Juliana Salles e Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como pastor George Alves, pai do menino Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6  mortos carbonizados durante incêndio na casa em que moravam, em Linhares, pediram afastamento voluntário da Igreja Batista Vida e Paz, localizada no bairro Interlagos.

preso na manhã deste sábado (28), após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária, válida por 30 dias. Geogerval Alves foi, após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária, válida por 30 dias.

De acordo com o pastor Abisai Junior, que é amigo da família, o afastamento foi pedido pelo casal na segunda-feira (23). As informações foram obtidas pela produção da TV Gazeta Norte.

Ainda segundo o pastor Abisai Junior, George já tem um advogado, mas o contato dele não foi informado à reportagem.



Na última quinta-feira (26), a reportagem esteve na igreja. O culto foi ministrado pelo pastor Abisai e o casal não compareceu.

O pastor informou também que George Alves é natural de São Paulo e era pastor na igreja há dois anos. Após o afastamento, um novo pastor deverá ser nomeado para assumir o lugar dele.

CABELEIREIRO

Pastor George Alves já foi cabeleireiro em São Paulo Crédito: Reprodução/Facebook George Alves

Georgeval Alves Gonçalves trabalhou como cabeleireiro. Em uma rede social, o pastor possui diversos registros, marcados por amigos, que mostram o trabalho realizado por ele em São Paulo. Antes de virar pastor,. Em uma rede social, o pastor possui diversos registros, marcados por amigos, que mostram o trabalho realizado por ele em São Paulo.