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Tragédia em Linhares: pastora segue presa em Minas Gerais

Juliana Alves está há cinco dias no presídio em Teófilo Otoni (MG)

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 13:50
Pastora Juliana Sales disse que foi para MG fazer um tratamento médico Crédito: Umberto Lemos | InterTV
A pastora Juliana Pereira Salles Alves, 27 anos, permanece presa no presídio em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (25). As informações são da Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP) mineira, que administra o presídio onde a acusada está desde a última quarta-feira (20).
Juliana Sales foi presa na noite de terça-feira (19), em Teófilo Otoni, acusada de conduta omissiva que culminou na morte dos filhos Kauã e Joaquim, em 21 de abril, em Linhares. Ela foi denunciada pelos crimes de duplo homicídio, estupros de vulneráveis e fraude processual. No momento em que foi presa, Juliana estava com o filho caçula, de 2 anos, na casa de um dos pastores da Igreja Batista Vida e Paz.
O mandado de prisão dela foi expedido pelo juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares, na última segunda-feira (18), no mesmo dia em que a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual contra Juliana e o pastor Geogerval Alves.
O filho mais novo do casal foi entregue à família da pastora pelo Conselho Tutelar de Linhares, na manhã da última quinta-feira (21).
TJES
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), informou por meio de nota, que o juiz fará a solicitação de transferência da pastora ainda esta semana.
Além disso, informou que provavelmente ela será encaminhada para Colatina, uma vez que em Linhares não há presídio feminino e mais detalhes não poderiam ser ditos, em razão do segredo de justiça decretado a pedido do Ministério Público Estadual.
SEJUS
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, por meio de nota, que não tem nenhuma informação sobre a transferência da pastora, mas já havia adiantado que, se for acionada, poderá prestar apoio para realizar a escolta para o Espírito Santo.
Além disso, uma avaliação deverá ser feita para determinar em qual dos quatro presídios femininos existentes no Estado a pastora poderá ser encaminhada.
Os quatro presídios são o Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), o Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI) e também a Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), que tem um presídio feminino.
O OUTRO LADO
Procurada pela reportagem, a junta de advogados da pastora não atendeu as ligações.
Tragédia em Linhares, Pastora ainda não foi transferida para o Estado

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