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Transferência

Tragédia em Linhares: Pastora está há 15 dias em presídio de MG

Juliana Sales está no presídio desde o dia 20 de junho e aguarda transferência para o Espírito Santo

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 21:12
Pastora Juliana Sales disse que foi para MG fazer um tratamento médico. Foto: Umberto Lemos/InterTV) Crédito: Umberto Lemos | InterTV
A pastora Juliana Pereira Sales Alves, 27 anos, está presa há 15 dias no presídio em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. As informações são da Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP) mineira, que administra o presídio onde a acusada está desde o dia 20 de junho.
Tragédia em Linhares; Pastora está há 15 dias em presídio de MG
Juliana Sales foi presa na noite de terça-feira (19), em Teófilo Otoni, acusada de conduta omissiva que culminou na morte dos filhos Kauã e Joaquim, em 21 de abril, em Linhares. Ela foi denunciada pelos crimes de duplo homicídio, estupros de vulneráveis e fraude processual. No momento em que foi presa, Juliana estava com o filho caçula, de 2 anos, na casa de um dos pastores da Igreja Batista Vida e Paz.
TRANSFERÊNCIA
A assessoria da Seap informou que em razão dos trâmites que envolve as secretarias de dois estados, o processo de transferência ainda não efetivado.
Já a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que não tinha novidades sobre a transferência da pastora.
De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça do Estado (TJES), como o processo ainda está sob segredo de justiça, decretado pelo juiz a pedido do Ministério Público, e não teria acesso a nenhuma informação.
CELA SEPARADA
A assessoria da Seap também confirmou que Juliana Sales segue presa em cela separada e já tem direito ao banho sol. Antes, a pastora estava "em período de observação, como recomenda o Regulamento e Normas de Procedimento do Sistema Prisional de Minas Gerais (ReNp) e, por esse motivo, ela não poderia participar dos banhos de sol".
VISITA DOS ADVOGADOS
A secretaria informou que a pastora recebe visitas constantes dos advogados. Em uma dessas visitas, Juliana Sales chegou a receber uma bomba de drenar leite materno. Juliana amamentava o filho mais novo, de 2 anos, e sentiria dores pelo leite empedrado, segundo seus advogados. Com a bomba, ela pode tirar o leite materno e evita que fique empedrado.

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