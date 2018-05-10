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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: pastor não vai ao enterro de filho e enteado

George Alves poderia ser liberado para o enterro, caso os advogados de defesa fizessem a solicitação à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e fosse dada a autorização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 23:29

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 23:29

Pastor Georgeval é preso durante investigações do incêndio que mataram o filho dele, Joaquim, de 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos, em Linhares Crédito: Frideberto Viega | TV Gazeta
O pastor George Alves  pai de Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6 anos, mortos carbonizados  não vai ao sepultamento das crianças, que deve ocorrer nesta quinta-feira (10), em Linhares.
Preso no Centro de Detenção Provisória de Viana por atrapalhar as investigações do incêndio que matou os irmãos, George Alves poderia ser liberado para o enterro, caso os advogados de defesa fizessem a solicitação à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e fosse dada a autorização. No entanto, acionada pelo Gazeta Online na noite desta quarta-feira (9), a secretaria informou que não recebeu pedido para a liberação do pastor.
> Tragédia em Linhares | A cobertura completa
A advogada Taycê Aksacki, que acompanha a família da pastora Juliana Salles  esposa de George Alves  disse que o pastor queria ir ao sepultamento do filho e do enteado, mas que a defesa não o aconselhou a ir por medo que George sofresse algum tipo de violência, e que por isso não foi feito o pedido de liberação à Sejus. 
> PM autoriza escolta para pastora

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