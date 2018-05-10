Tragédia em Linhares: pastor não vai ao enterro de filho e enteado

Pastor Georgeval é preso durante investigações do incêndio que mataram o filho dele, Joaquim, de 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos, em Linhares

O pastor George Alves  pai de Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6 anos, mortos carbonizados  não vai ao sepultamento das crianças, que deve ocorrer nesta quinta-feira (10), em Linhares.

A advogada Taycê Aksacki, que acompanha a família da pastora Juliana Salles  esposa de George Alves  disse que o pastor queria ir ao sepultamento do filho e do enteado, mas que a defesa não o aconselhou a ir por medo que George sofresse algum tipo de violência, e que por isso não foi feito o pedido de liberação à Sejus.