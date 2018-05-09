Tragédia em Linhares: pastor George quer ir a sepultamento

A advogada Taycê Aksacki, que representa a família da pastora Juliana Salles Crédito: Eduardo Dias | CBN Vitória

Linhares, o pastor George Alves - padrasto de Kauã e pai de Joaquim - que está preso desde o dia 28 de abril, disse que quer ir ao sepultamento do filho e do enteado. Após a liberação do corpo dos irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio dentro de casa em, o pastor George Alves - padrasto de Kauã e pai de Joaquim - que está preso desde o dia 28 de abril, disse que quer ir ao sepultamento do filho e do enteado.

A advogada Taycê Aksachi, que representa a família da pastora Juliana Salles, mãe dos meninos, declarou que o pastor está pedindo para ir ao cemitério, mas que os advogados de defesa dele ainda estão analisando a possibilidade.

Aksachi disse que não acha prudente que George vá ao enterro dos irmãos por medo dele sofrer algum tipo de violência.

PASTORA PEDIRÁ ESCOLTA À PM

A advogada que representa a família da pastora Juliana Salles declarou, ainda, que a pastora vai pedir escolta à Polícia Militar para participar do enterro dos filhos. Uma funerária será acionada para buscar os corpos das crianças. Não haverá velório. Ainda não se sabe em qual cemitério será o sepultamento, mas a advogada informou que o enterro será restrito a poucos familiares e amigos.

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA LIBERAR CORPOS

Os corpos de Kauã e Joaquim precisaram de autorização judicial para registro tardio de óbito antes de serem liberados para o sepultamento. De acordo com o delegado Danilo Bahiense da Superintendência de Polícia Técnico-científica (SPTC), o motivo do pedido de autorização judicial acontece porque o prazo legal para liberação dos corpos no Departamento Médico Legal, que é subordinado à SPTC, foi ultrapassado.

"Quando a liberação dos corpos é superior a 15 dias, deve haver uma autorização do médico legista. Por isso, é preciso solicitar uma autorização judicial ou alvará de registro de óbito para conseguir essa liberação tardia", explicou.

O artigo 78, da lei Nº 6.015 de 1973, estabelece que "nenhum enterramento será feito sem certidão de oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado do médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas pessoas qualificadas, que tiverem presenciado ou verificado a morte".