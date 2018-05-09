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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: pai de Kauã vai ao sepultamento

Rainy Butkovsky, que mora em Vila Velha, não quis falar muito com a imprensa, mas disse que vai a Linhares para acompanhar o sepultamento de Kauã

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 20:33
Rainy Bukovsky junto do filho Kauã Crédito: Facebook
Rainy Butkovsky, que mora em Vila Velha e é pai de Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, disse que vai a Linhares, região Norte do Estado, para o enterro do filho  morto carbonizado junto do irmão Joaquim Alves, de 3 anos, na casa onde moravam, no Centro da cidade.
O carro da funerária que irá buscar os corpos dos irmãos em Vitória saiu de Linhares por volta de 16h30.
SEM VELÓRIO
A advogada Taycê Aksacki, que representa a família da pastora Juliana Salles, mãe dos meninos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, disse que não haverá velório. Ainda não se sabe em qual cemitério será o sepultamento, mas a advogada informou que o enterro será restrito a poucos familiares e amigos.
O amigo da família, pastor Abisaí Junior, que mora em Conceição da Barra, disse que não irá comparecer ao enterro, por conta de compromissos pessoais. 
ESCOLTA POLICIAL
O Tenente Coronel Werison Risperi, comandante da Polícia Militar de Linhares, autorizou nesta quarta-feira (9) a escolta solicitada pela pastora Juliana Salles.
Em entrevista ao Gazeta Online, o coronel declarou que a equipe da PM está no local para garantir a segurança e minimizar possíveis problemas. "Não vejo problema nenhum que a PM esteja aqui para dar apoio, todo apoio que for necessário, para que se faça o enterro das crianças em si e que possamos, assim, garantir toda a tranquilidade possível e manutenção da ordem pública e paz social no local onde vai ser", declarou.
 

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