Tragédia em Linhares: pai de Kauã vai ao sepultamento

Rainy Butkovsky, que mora em Vila Velha e é pai de Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, disse que vai a Linhares, região Norte do Estado, para o enterro do filho  morto carbonizado junto do irmão Joaquim Alves, de 3 anos, na casa onde moravam, no Centro da cidade.

A advogada Taycê Aksacki, que representa a família da pastora Juliana Salles, mãe dos meninos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, disse que não haverá velório. Ainda não se sabe em qual cemitério será o sepultamento, mas a advogada informou que o

Em entrevista ao Gazeta Online, o coronel declarou que a equipe da PM está no local para garantir a segurança e minimizar possíveis problemas. "Não vejo problema nenhum que a PM esteja aqui para dar apoio, todo apoio que for necessário, para que se faça o enterro das crianças em si e que possamos, assim, garantir toda a tranquilidade possível e manutenção da ordem pública e paz social no local onde vai ser", declarou.