Tragédia em Linhares mostra importância do trabalho da perícia

Perícia da Polícia Civil em casa onde aconteceu a tragédia em Linhares Crédito: Samira Ferreira

A morte dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, que foram carbonizados em um incêndio em Linhares, tem intrigado os capixabas. Na tentativa de solucionar o caso, a Polícia Civil já realizou várias perícias no local. Mas como funciona o trabalho dos peritos? Quanto tempo demora para a análise da perícia ficar pronta? Como é possível coletar provas em um local destruído pelo fogo?

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, os diretores da Associação dos Peritos Oficiais Criminais do Estado, Renan Costa Loyola e Antônio Tadeu Nicoletti, explicaram como é feito o trabalho e quais perguntas podem ser respondidas ao final do trabalho de perícia.

Ouça a entrevista completa com os convidados:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Renan Costa Loyola e Antonio Tadeu Nicoletti - 04-05-18

PERÍCIA DA POLÍCIA CIVIL

"Se há possibilidade de crime, e acidente também, encontro de cadáveres e todos os crimes que deixam vestígio é trabalho da perícia da polícia civil tentar materializar. Nós entendemos que crimes que deixam vestígio é obrigatória a realização de exame de corpo de delito, nem a confissão é suficiente. O exame de corpo de delito é realizado pelos peritos oficiais. É a materialização dos crimes, e é uma tarefa da perícia oficial e da polícia técnico científica. A perícia oficial é quem deve dar a resposta no caso de crime. O corpo de delito é a prova da existência do crime. Tem que ter no mínimo indícios de autoria e prova da materialidade, o perito atua nessas duas áreas. Vai fazer um link entre o fato e quem cometeu o crime."

LUMINOL

No caso dos irmãos mortos em Linhares, a polícia utilizou a substância luminol na casa e também no carro utilizado pelo pastor no dia da morte dos meninos. A substância é uma das formas de revelar vestígios ocultos na cena, como sangue. Os peritos afirmam, ainda, que há elementos técnicos que permitem entender o que aconteceu, mesmo com o local tendo sido atingido por incêndio.

"O fogo é uma situação prejudicial. Quanto mais você tem agentes destruidores, mais você tem o aprimoramento da perícia, das ciências aplicadas na perícia para tentar dar respostas mesmo diante dessas situações de degradação de vestígios. Em acidentes de avião, em que as pessoas ficam completamente carbonizadas, consegue-se dar a resposta. É uma corrida em que a cada dificuldade, com deterioração de vestígios, você tem uma tentativa da ciência para solucionar e dar uma resposta. Quase na totalidade dos casos há meios técnico-científicos de dar respostas", afirmaram os peritos antes de completar.

"O reagente (luminol) interage com o ferro, presente, por exemplo, no sangue, e traz uma luminescência que indica a presença de sangue. Tem possibilidade também de usar luzes forenses, que colaboram para ajudar a revelar outros materiais como sêmen, saliva, cabelo, pedaços de ossos, impressões digitais. O contraste provocado por luzes faz com que outros vestígios possam ser explicitados e coletados para análise."

PERÍCIAS SUBSEQUENTES

"A cena do crime fala. Na análise dos vestígios, uns vão levando a outros e assim de forma subsequente. As vezes você chega numa situação que aparentemente é uma coisa, e novos fatos que vão surgindo vão levando a outros fatores que tem que ser examinados. Tem também exames que precisam ser feitos internamente que demandam coleta de materiais e, por isso, ser necessário refazer. Não é algo fechado, uma situação leva a outras que precisam ser averiguadas."

FOTOGRAFIA E VÍDEO

"A fotografia perpetua a cena. Os peritos tem que usar de todos os meios para perpetuar o que encontra na cena: desenhos, fotografias. Isso tudo vai ser levado para discussão posterior, quando entra acusação e advogado de defesa. É preciso ter meios de comprovar que isso foi encontrado na cena. A fotografia é importantíssima, porque depois o local se desfaz. Hoje em dia a gente tem também muitas câmeras registrando quase tudo ao nosso redor. Em muitas situações elas registram crimes, e nesse contexto é possível essas imagens serem encaminhadas para a perícia para análise e processos digitais que podem auxiliar a revelar detalhes de um crime, como a placa de um carro, os traços de um rosto suspeito"

TEMPO PARA CONCLUSÃO DO TRABALHO

"Mais importante do que chegar rápido é a preservação do local. Feito isso de maneira correta, mais condições a perícia tem de dar as respostas com agilidade. "Cada cenário é único, uns com mais e outros com menos vestígios. Cada um tem uma demanda específica. Um local que passou por incêndio, ou onde alguém tentou encobrir alguma coisa, a dificuldade é muito maior e demanda mais perícias. Casos menos complexos levam menos tempo para ser solucionado. Essa (morte dos irmãos) é uma situação mais delicada. Depois, com todos os elementos levantados é possível fazer uma reconstituição e aí verificar se é possível ou não os fatos acontecerem da forma como foram contados."



