Tragédia em Linhares: mais pessoas prestam depoimento à polícia

Tragédia em Linhares: polícia apreende carro que era usado por pastor Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online

Quatro pessoas prestaram depoimento na 16ª Delegacia Regional de Linhares, nesta segunda-feira (30). Entre elas está um casal de vizinhos da casa incendiada no dia 21 de abril, que matou as crianças Kauã, 6 anos, e Joaquim 3 anos. Duas pessoas, que não foram identificadas, prestaram depoimento durante a manhã.

O casal de vizinhos saiu da delegacia às 18h20, e disse à reportagem que recebeu a orientação de não falar nada para não atrapalhar as investigações.

Anteriormente havia a previsão de que o pastor Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como George Alves, seria ouvido pela Polícia Civil nesta segunda-feira (30), mas o depoimento foi adiado.

O delegado responsável não deu informações sobre o andamento do caso, pois está sob segredo de Justiça, mas Polícia Civil vai continuar usando todos os recursos possíveis para esclarecer os fatos.

PASTOR ALTEROU CENA DO INCÊNDIO, DIZ POLÍCIA

O depoimento de Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como pastor George Alves, que não será mais realizado nesta segunda (30), é decisivo para o andamento das investigações sobre o incêndio que matou duas crianças em Linhares. Ele é pai de Joaquim, 3 anos, e padrasto Kauã, 6  mortos carbonizados dentro da casa em que moravam na madrugada do último dia 21. O pastor está preso por ter tentado atrapalhar as investigações e modificado o local da tragédia, segundo a polícia.

Quando prestar depoimento, ele será ouvido pela terceira vez. A grande mudança é que desta vez o pastor irá conversar com a polícia preso. George está na cadeia desde sábado, após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária válida por 30 dias. O pastor terá a oportunidade de esclarecer as contradições e inconsistências atestadas pelos investigadores nos outros dois depoimentos prestados à Polícia Civil. Questionada pela reportagem, a polícia não confirmou o local e a hora do depoimento.

Para embasar o pedido de prisão, uma das justificativas foi ele manter contato com testemunhas e ter modificado as cenas da tragédia. Há indícios de que George atrapalhava a investigação. Mesmo com o quarto isolado, o pastor, de acordo com a polícia, alterou a cena, jogando papéis, livros e outros objetos no local do incêndio. O propósito ainda é desconhecido. Para a polícia, trata-se de uma conduta inequivocamente prejudicial para a coleta de elementos.

Ainda segundo os investigadores, os depoimentos do pastor foram contraditórios e inconsistentes, especialmente nos momentos em que era confrontado com elementos recolhidos por peritos dentro da casa.

SANGUE

Durante a terceira perícia feita na casa, na noite de sexta, horas antes de George ser preso, foi realizado exame com reagente luminol no local e encontrado vestígio de sangue que será confrontado com os padrões biológicos das vítimas. Mas, segundo a polícia, pode ser um indicativo de prática de atos de violência contra os meninos antes do incêndio.

No dia da tragédia, o pastor disse que havia ido a uma sorveteria com os meninos e, em seguida, visitar um membro da igreja. Ao retornar para a casa deles, deu banho nos meninos, levou para o escritório e tirou um tempo para assistir filme com eles. Joaquim dormiu primeiro, depois Kauã foi para o quarto. O pastor sustenta que tentou salvar as crianças, mas não conseguiu. O laudo de lesão corporal feito em George aponta que ele tem uma bolha de queimadura no pé, do tamanho de uma moeda.

Outro motivo para a prisão foi o fato de haver uma movimentação suspeita em frente ao hotel onde o pastor estava. Para os policiais, havia o risco de ele deixar o local sem destino certo, possivelmente rumo a Conceição da Barra ou Governador Lindenberg. O pastor não tem residência fixa em Linhares.

Juristas ouvidos por A GAZETA afirmam que uma prisão temporária de 30 dias indica que a Polícia Civil suspeita do envolvimento do pastor em crime hediondo - de extrema gravidade.

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A VERSÃO DO PASTOR

Antes da tragédia

Minha esposa tinha ido para Teófilo Otoni, em Minas Gerais, para um congresso de mulheres. Eu fiquei com o Joaquim e o Kauã e havia ido à sorveteria com eles, na rua da minha casa. Tomamos o sorvete, depois fomos à casa de um membro da igreja. Retornamos e eu dei banho nos dois. Eu tenho um escritório onde estudo, ao lado do quarto deles, e estavam comigo lá.

O incêndio

Eu voltei até o meu quarto, tomei banho, liguei a babá eletrônica e dormi. Por volta das 2h, eu escutei os gritos deles pela babá eletrônica. Vi o fogo muito grande na imagem, corri desesperado, a casa já não tinha mais luz.

Socorro

Eu corri e empurrei a porta do quarto deles, que estava entreaberta, encostada, por conta do ar condicionado. Entrei e escutei o choro deles. Eles gritavam: pai, pai, pai. Pus a mão na cama e não consegui pegar meus filhos. O Kauã desceu para a cama debaixo, era uma beliche, acho que para tentar salvar o irmão.

Tentativa de resgate

Eles se abraçaram e não consegui vencer o fogo. Eu queimei meus pés e minhas mãos. Saí gritando, desesperado. Eu tentei entrar três vezes para salvar, mas duas pessoas que estavam passando me tiraram da casa. Eu não ouvia mais a voz deles.

Perda da outra filha

Há dois anos eu perdi uma menina, de três meses de nascida, para uma doença. Agora estamos passando por isso novamente. Creio que há um plano sobrenatural para nós. A vida de Joaquim e Kauã foram uma semente para outras pessoas encontrarem o Deus que encontramos. Só ele pode confortar nossos corações. Têm mães que perderam filhos e desistiram de viver, mas quero dizer para terem força. Essa força vem de Deus, pois ele é capaz de restaurar qualquer coisa.

Liberação do corpo

Em relação aos trâmites, ter que vir para Vitória, ou esperar, para mim isso é irrisório. Não estou levando em consideração. Não tem nada maior que a perda dos meus filhos. Nada vai ser mais difícil. Para mim isso é irrelevante nesse momento. Não tem me abalado. Creio que os órgãos responsáveis estão fazendo de tudo.

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