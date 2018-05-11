Tragédia em Linhares: mais dois bombeiros prestam depoimento

Mais dois bombeiros que participaram do combate ao incêndio que vitimou os irmãos kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, prestaram depoimento na manhã desta sexta-feira (11) na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Os bombeiros ficaram no local por cerca de 40 minutos. Nesta quinta, outros dois bombeiros também prestaram depoimento.