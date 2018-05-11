Tragédia em Linhares: mais dois bombeiros prestam depoimento

Mais dois bombeiros que participaram do combate ao incêndio que vitimou os irmãos kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, prestaram depoimento na manhã desta sexta-feira (11) na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Os bombeiros ficaram no local por cerca de 40 minutos. Nesta quinta, outros dois bombeiros também prestaram depoimento.
Os militares fizeram parte da equipe de 10 bombeiros que trabalhou para apagar o incêndio na residência.
O combate às chamas na casa durou cerca de cinco minutos. Quando os Bombeiros chegaram ao local, a porta do quarto das crianças já havia sido consumida pelo fogo.