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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: mais dois bombeiros prestam depoimento

Nesta quinta, outros dois bombeiros também prestaram depoimento

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 15:11
Militares do Corpo de Bombeiros prestaram depoimento nesta sexta Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online
Mais dois bombeiros que participaram do combate ao incêndio que vitimou os irmãos kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, prestaram depoimento na manhã desta sexta-feira (11) na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Os bombeiros ficaram no local por cerca de 40 minutos. Nesta quinta, outros dois bombeiros também prestaram depoimento.
Os militares fizeram parte da equipe de 10 bombeiros que trabalhou para apagar o incêndio na residência.
 
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
O combate às chamas na casa durou cerca de cinco minutos. Quando os Bombeiros chegaram ao local, a porta do quarto das crianças já havia sido consumida pelo fogo.

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