Tragédia em Linhares: irmã de pastora presta depoimento

A irmã da pastora Juliana Salles  mãe de Kauã e Joaquim, mortos carbonizados em um incêndio em Linhares  chegou à delegacia da cidade por volta das 14h05 desta segunda-feira (7), e presta depoimento ao delegado que comanda as investigações do caso.

Amanda Salles chegou à 16ª Delegacia Regional de Linhares acompanhada de um membro da Igreja Vida e Paz, onde George Alves  preso por atrapalhar as investigações  atuava como pastor.

PASTOR PRESO TEM HABEAS CORPUS NEGADO

Linhares, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A decisão saiu na noite da última sexta-feira (4). O pedido de habeas corpus feito pelos advogados do pastor George Alves, padrasto de Kauã, 6 anos, e pai de Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio em, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A decisão saiu na noite da última sexta-feira (4).

A análise do pedido de HC foi feita pelo Desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira, que não aprovou o pedido de liberdade do pastor. O juiz está substituindo a Desembargadora Elisabeth Lordes, que está de férias neste período.

Não foram divulgados mais detalhes sobre a decisão porque o caso tramita em segredo de justiça.

A PRISÃO

mandado de prisão temporária por 30 dias. Há indícios de que o pastor estava atrapalhando as investigações do incêndio que matou as crianças na casa em que morava, e modificou a cena dentro do imóvel. O pastor George Alves foi preso na manhã do dia 28 após a Justiça expedir umpor 30 dias. Há indícios de que o pastor estava atrapalhando as investigações do incêndio que matou as crianças na casa em que morava, e modificou a cena dentro do imóvel.

CORPOS DE IRMÃOS FORAM LIBERADOS

identificados e liberados no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória nesta segunda-feira (7). Os corpos dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio de Linhares, no dia 21 de abril, foramno Departamento Médico Legal (DML) de Vitória nesta segunda-feira (7).