Tragédia em Linhares: fiéis demonstram apoio ao pastor preso

Mensagem de apoio deixada na página do Facebook da pastora Juliana Crédito: Reprodução

Muitas pessoas usaram as redes sociais para se manifestar sobre o incêndio que aconteceu em Linhares e matou duas crianças na madrugada do último sábado (21). Apesar de comentários publicados na internet sugerirem um possível envolvimento de George Alves, que foi preso neste sábado (28), na morte do filho Joaquim, de 3 anos, e do enteado Kauã, de 6 anos, alguns fiéis demonstram apoio ao pastor e à esposa dele, a pastora Juliana Salles.

Uma fiel, que prefere não se identificar, se mobilizou até mesmo para arrecadar roupas para o filho mais novo do casal, que perdeu tudo no incêndio. A jovem contou que conhecia o casal e frequentava os cultos na igreja Batista Vida e Paz de Linhares.

Eu acredito que o pastor não fez nada disso que estão falando. Ele amava muito os meninos. Não sei dizer muito, não estava dentro da casa deles, mas não acredito que ele tenha culpa como estão dizendo, afirmou a fiel.

Alguns internautas dizem que se espantaram com a frieza do pastor, que celebrou um culto um dia após perder os filhos no incêndio. Sobre essa situação, a fiel disse apenas que é difícil comentar sobre os sentimentos das outras pessoas. A dor dele, ele que estava sentindo. Não posso dizer nada sobre isso, completou.

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