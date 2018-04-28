Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Redes sociais

Tragédia em Linhares: fiéis demonstram apoio ao pastor preso

Apesar do apoio de alguns, no perfil do pastor George Alves no Facebook, o que se vê é um embate de opiniões

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2018 às 20:53
Mensagem de apoio deixada na página do Facebook da pastora Juliana Crédito: Reprodução
Muitas pessoas usaram as redes sociais para se manifestar sobre o incêndio que aconteceu em Linhares e matou duas crianças na madrugada do último sábado (21). Apesar de comentários publicados na internet sugerirem um possível envolvimento de George Alves, que foi preso neste sábado (28), na morte do filho Joaquim, de 3 anos, e do enteado Kauã, de 6 anos, alguns fiéis demonstram apoio ao pastor e à esposa dele, a pastora Juliana Salles. 
Uma fiel, que prefere não se identificar, se mobilizou até mesmo para arrecadar roupas para o filho mais novo do casal, que perdeu tudo no incêndio. A jovem contou que conhecia o casal e frequentava os cultos na igreja Batista Vida e Paz de Linhares.
Eu acredito que o pastor não fez nada disso que estão falando. Ele amava muito os meninos. Não sei dizer muito, não estava dentro da casa deles, mas não acredito que ele tenha culpa como estão dizendo, afirmou a fiel.
Alguns internautas dizem que se espantaram com a frieza do pastor, que celebrou um culto um dia após perder os filhos no incêndio. Sobre essa situação, a fiel disse apenas que é difícil comentar sobre os sentimentos das outras pessoas. A dor dele, ele que estava sentindo. Não posso dizer nada sobre isso, completou.
NA INTERNET
No perfil do pastor George Alves no Facebook, o que se vê é um embate de opiniões. Enquanto alguns suspeitam do envolvimento dele no caso, outros enviam mensagens de apoio e conforto ao pastor. Duro ver tanto julgamento e tão pouco amor, homens de Deus não se vangloriam da fé, apenas obedecem ao Pai, sabem em Quem estão e para Onde vão, disse um internauta. Veja alguns comentários.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012
Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados