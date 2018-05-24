Tragédia em Linhares: família viu pela TV pastor ser incriminado

George e Juliana: após a prisão do marido, a pastora está isolada com a família Crédito: Marcelo Prest | AG

O avô materno das crianças mortas no incêndio em Linhares disse que a família viu pela televisão o pastor George Alves ser incriminado pela polícia pelo homicídio dos meninos há pouco mais de um mês. Os detalhes da investigação foram divulgados na manhã de quarta-feira (23), em coletiva na sede da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), em Vitória.

Ele disse também que a mãe das vítimas, a pastora Juliana Salles, não está em condições de falar sobre o caso.

A GAZETA esteve na casa da família de Juliana na tarde de quarta (23). Na parte da frente da residência, ficam o salão de beleza da bisavó dos irmãos assassinados e um pequeno comércio do bisavô das crianças.

Os dois estabelecimentos estavam fechados. Na garagem, estava o avô materno dos meninos, Wagnel Salles. Em breve conversa, ele contou que a família viu a coletiva de imprensa da Secretaria de Estado da Segurança Pública e as notícias sobre o caso. No entanto, nenhum deles queria se pronunciar sobre a tragédia que chocou o Espírito Santo.

Além disso, o pai da pastora afirmou que quer esperar a polícia apresentar os laudos das perícias e dos exames realizados e terminar de vez com as investigações sobre o caso.

ABALADA

Em outra ocasião, os advogados de defesa do acusado haviam contado que a pastora estava bastante abalada com a morte dos filhos. Também revelaram que ela recebia ameaças e precisou até apagar seu perfil nas redes sociais.