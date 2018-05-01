Tragédia em Linhares: em vídeo, pastor conta como entrou para igreja

Pastor George Alves, pai biológico de Joaquim e de criação de Kauã, ao lado da companheira Juliana Salles, mãe das crianças Crédito: Marcelo Prest | GZ

Em um vídeo, publicado no Youtube, o pastor George Alves, pai de Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6 anos, mortos no incêndio em Linhares, fala como entrou para a Igreja Batista Vida e Paz, localizada no bairro Interlagos, onde era líder. O vídeo tem 5.176 visualizações e foi publicado no perfil da igreja em maio de 2015.

Ao mudarem para Linhares, George e Juliana Salles, mãe das crianças, abriram um salão no térreo do prédio onde moravam, no bairro Interlagos, em 2014. Porém, o empreendimento não durou muito tempo. Ele também atuou como cabeleireiro em São Paulo , onde nasceu, e chegou a dar cursos na área de beleza.

"Eu não sei nem como vim parar aqui. Vim para a cidade (Linhares) fazer um negócio, quando me deparei, estava no Encontro. Já voltando de Linhares para cá, o pastor Eufásio me fez o convite e eu vim. Até o momento, está sendo uma coisa super natural na minha vida, um divisor de águas", lembra o pastor.

George ainda afirma que gostava muito de frequentar a igreja. "Eu já era evangélico, mas é um divisor de águas, está mudando muitas coisas em minha vida. Eu espero que continue assim para melhor. Estou gostando muito, Deus está falando muito comigo, está modificando totalmente a minha vida e está sendo maravilhoso".

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BATISTA NÃO RECONHECE IGREJA

O Espírito Santo tem 660 igrejas Batistas cadastradas à Convenção Batista Brasileira, mas nenhuma destas é a Igreja Batista Vida e Paz, da qual o pastor George faz parte. A informação foi dada pelo pastor e diretor-geral das Igrejas Batistas do Estado do Espírito Santo, Diego Bravim, que disse ainda que não tem conhecimento de outra igreja com este nome no Estado. Bravim explica que a utilização do nome "Batista" por parte da igreja Batista Vida e Paz do pastor George Alves não pode ser proibida pela entidade, mas garante que não há nenhum tipo de ligação entre as igrejas.

"A marca (Batista) não é patenteada, então qualquer pessoa pode usar, como Assembleia de Deus, Comunidade Zona Sul, Batista, Betel. Mas nem todas, por carregarem o nome Batista, são filiadas propriamente a uma igreja Batista. E aí você não tem esse controle, de vetar qualquer tipo de uso do nome ou da marca porque ela não é patenteada, não é exclusiva. Só temos que deixar claro que essa igreja em Linhares do pastor George não faz parte da nossa convenção", explica.

Segundo o diretor-geral das igrejas Batistas do Estado, para ser um pastor especificamente da Batista, a pessoa precisa passar por um curso de quatro anos e após sua formação passar ainda por uma espécie de teste diante de uma comissão e só depois de ser aprovado neste conselho é que o candidato receberá tal denominação. "Para se tornar pastor, a pessoa precisa estudar em um seminário filiado à nossa convenção. O seminário geralmente é um curso de quatro anos, da mesma forma que se faz uma faculdade. São quatro anos de teologia, de estágio obrigatório, com matérias voltadas para religião, também sobre a teologia e a história da igreja, dos batistas. Após estes quatro anos de formação, o candidato ao ministério pastoral precisará passar por um concílio. O concílio é uma sabatina onde os pastores filiados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil serão aqueles que vão sabatinar o candidato. Se aprovado for, o candidato então se tornará pastor, ordenado pela igreja", reforça Bravim.