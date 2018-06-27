Tragédia em Linhares: defesa orienta pastores a ficarem calados em CPI

Crédito: Marcelo Prest | GZ

A junta de advogados de defesa dos pastores Geogerval Alves Gonçalves e Juliana Pereira Sales Alves orientou o casal a não responder a nenhuma pergunta e também a não falar nada durante a audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, em Brasília. A audiência, presidida pelo senador Magno Malta, estava marcada para o dia 14 de junho, mas foi adiada a pedido da defesa e permanece sem data definida.

"Nós já orientamos os dois a ficarem calados e não responder a nenhuma pergunta que for feita durante a CPI. Eles só falarão em juízo", disse a advogada Milena Freire.

CRÍTICAS

A advogada fez duras críticas à CPI, afirmando que trata-se de uma autopromoção do parlamentar Magno Malta. "O senador está usando a CPI para se promover. Ele não faz perguntas. Ele não está interessado em ouvir as pessoas, mas em contar histórias com o objetivo de modificar a legislação", finalizou Milena Freire.

OUTRO LADO

A assessoria do senador informou que o casal Georgeval e Juliana está convocado e haverá acareação entre eles na primeira semana de julho, mas o dia e horário ainda dependem da agenda e a logística para o transporte deles para Brasília. Por meio de nota, a assessoria também comentou a crítica da advogada Milena Freire.