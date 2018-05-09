Tragédia em Linhares: corpos de irmãos vão ser enterrados sem velório

Corpos de irmãos serão enterrados sem velório Crédito: Reprodução/Facebook

TV Gazeta que vai esperar a abertura do Fórum, ao meio-dia, A advogada Thayce Aksacki, que representa a família da pastora Juliana Salles, mãe dos meninos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio dentro de casa, em Linhares, disse àque vai esperar a abertura do Fórum, ao meio-dia, para ver se a autorização judicial para a liberação dos corpos saiu

A advogada acredita que a decisão vai sair ainda nesta quarta (09). Assim que sair, a funerária será acionada para buscar os corpos das crianças. Não haverá velório. Ainda não se sabe em qual cemitério será o sepultamento, mas a advogada informou que o enterro será restrito a poucos familiares e amigos.

Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta

PASTOR NÃO IRÁ A ENTERRO

O pastor George Alves, que está preso desde o dia 28 de abril, não vai ao sepultamento dos meninos Kauã e Joaquim, que foram mortos carbonizados, em Linhares. À reportagem do Gazeta Online, uma advogada da família explicou que não fará o pedido de liberação do pastor para acompanhar o sepultamento porque teme pela integridade física dele.

Pastor Georgeval não irá a enterro Crédito: Frideberto Viega | TV Gazeta

Até a manhã desta terça-feira (8), a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) confirmou à reportagem que não tinha recebido nenhum pedido de liberação do pastor. O acusado está em uma cela isolada no Centro de Detenção Provisória de Viana II, na Grande Vitória.

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA LIBERAR CORPOS

Os corpos de Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos  irmãos mortos carbonizados em um incêndio, no dia 21 abril em Linhares, região Norte do Estado  precisam de autorização judicial para registro tardio de óbito antes de serem liberados para o sepultamento. De acordo com o delegado Danilo Bahiense da Superintendência de Polícia Técnico-científica (SPTC), o motivo do pedido de autorização judicial acontece porque o prazo legal para liberação dos corpos no Departamento Médico Legal, que é subordinado à SPTC, foi ultrapassado.

"Quando a liberação dos corpos é superior a 15 dias, deve haver uma autorização do médico legista. Por isso, é preciso solicitar uma autorização judicial ou alvará de registro de óbito para conseguir essa liberação tardia", explicou.

O artigo 78, da lei Nº 6.015 de 1973, estabelece que "nenhum enterramento será feito sem certidão de oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado do médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas pessoas qualificadas, que tiverem presenciado ou verificado a morte".

O DML de Vitória disponibilizou os corpos das crianças nesta segunda-feira (7) para os trâmites de retirada do local (que inclui o pedido da família à Justiça para liberação), após resultado dos exames de DNA realizados para identificação das crianças. Uma funerária de Linhares já foi contratada pela família para fazer o traslado dos corpos, mas ainda aguarda a liberação judicial para vir à capital.

Os advogados da família disseram à reportagem que já estão auxiliando no processo de liberação dos corpos. (Com informações de Brunela Alves)