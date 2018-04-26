Tragédia em Linhares: cinco testemunhas pedem para adiar depoimentos

Fachada da delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves

Gazeta Online na delegacia. Além das duas testemunhas que prestaram depoimento na tarde desta quinta-feira (26), na 16ª Delegacia Regional de Linhares, sobre o incêndio que matou dois irmãos na casa onde moravam, estavam previstos os depoimentos de mais cinco pessoas. Elas, no entanto, pediram ao delegado para depor na sexta-feira (27), alegando problemas pessoais. A informação foi obtida pela reportagem dona delegacia.

Na tarde desta quinta-feira (26), duas testemunhas compareceram à delegacia e prestaram depoimentos. São duas mulheres que moravam em um quarto da casa incendiada. Elas chegaram pouco antes de 14h30. As duas não estavam no local no momento do incêndio, mas, como são amigas da mãe das crianças, a pastora Juliana Salles, e moravam na casa, foram ouvidas como testemunhas.

Abordada pela reportagem, uma dessas mulheres não quis se identificar e disse que foi orientada pela polícia a não comentar o caso. Ela afirmou apenas que é amiga da pastora Juliana.

O caso do incêndio que matou os dois irmãos carbonizados em Linhares é tratado pela polícia como "complexo". Ao Gazeta Online, fontes da Polícia Civil afirmaram que atribuem à complexidade o aprofundamento das investigações. Tudo que é colhido, sejam provas testemunhais ou materiais, é mantido sob sigilo.

Acionado pela reportagem, o delegado Romel Pio Júnior, que comanda a investigação, reforçou que detalhes não serão passados, mas garantiu que a Polícia Civil está buscando todas as informações necessárias para que o caso seja concluído.

O INCÊNDIO

Os irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, morreram carbonizados, na madrugada do último sábado (21), durante incêndio no quarto em que dormiam. Na residência, localizada no Centro de Linhares, morava a família dos meninos: o pastor George Alves, que é pai de Joaquim e padrasto de Kauã; a pastora Juliana Salles, que é mãe das vítimas, e uma terceira criança, que é o filho mais novo do casal.

No dia da tragédia, a mãe das crianças e o filho mais novo estavam em um congresso em Minas Gerais. Segundo o pastor George Alves, ele estava apenas com as crianças Kauã e Joaquim na residência.

"Minha esposa tinha ido viajar para um congresso de mulheres. Fui na sorveteria com eles, na rua da minha casa, depois fomos à casa de um membro da igreja da qual eu sou pastor. Fomos para casa, dei banho nos dois. Tenho escritório do lado do quarto deles, eles estavam comigo lá vendo filme. Me pediram leite com achocolatado, eu fiz. O Joaquim dormiu primeiro. Fui até o quarto, liguei o ar-condicionado, coloquei ele na cama e liguei a babá eletrônica. Retornei para o escritório, onde eu continuei com o Kauã até mais ou menos meia-noite. Pedi para que ele fosse dormir, ele foi. Coloquei a mão sobre a cabeça dele, nós oramos juntos, eu orei por ele (pausa). Pedi para que Deus o guardasse e protegesse. Nesse momento eu o cobri, saí e fui até o meu quarto. Tomei banho, liguei a babá eletrônica no meu quarto, e dormi. Eu apaguei", relembrou, antes de continuar:

"Por volta de umas 2 horas da manhã eu escutei na babá eletrônica os gritos deles. Eu vi o fogo muito grande e corri desesperado. A casa já não tinha energia, não tinha luz mais, e eu empurrei a porta do quarto deles, que estava entreaberta. Eu só havia encostado por causa do ar-condicionado. Quando eu entrei, escutei o choro deles, a gritaria. Eles gritavam 'pai, pai, pai'. Só que coloquei a mão na cama e não consegui pegar. Eu creio que Kauã desceu para a cama de baixo, era uma beliche, para tentar salvar o irmão. Eles se abraçaram e eu não consegui (chora muito). Estava muito quente, queimei meus pés e minhas mãos. Saí, estava só de cueca gritando, comecei a me desesperar. Duas pessoas que estavam passando vieram e me tiraram da casa. Eu tentei umas três vezes entrar para salvar, mas eu já não ouvia a voz deles", contou.

IMAGENS DE CÂMERAS RECOLHIDAS

Três dias depois da tragédia, nesta terça-feira (24), uma equipe da Polícia Civil recolheu imagens das câmeras de segurança da rua onde as crianças moravam para ajudar nas investigações sobre as circunstâncias do incêndio e entender a cronologia dos fatos. Os detalhes sobre essa nova perícia ainda não foram divulgados.

DUAS PERÍCIAS

Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi feita pela equipe de Linhares no dia da tragédia, ocorrida na madrugada do último sábado (21). Nesta terça (24), foi realizada a perícia da equipe de engenharia da PC que foi denominada, anteriormente, como "complementar", embora não tenham sido divulgados detalhes do que contemplou essa nova perícia.