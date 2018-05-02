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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: advogados voluntários fazem defesa de pastor

Cinco profissionais se reuniram para fazer a defesa de George Alves; no entanto, grupo diz que só vai se pronunciar após ter acesso ao inquérito policial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 21:52

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 21:52

Pastor George Alves, quando foi ao DML de Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ | Arquivo
Um grupo de cinco advogados capixabas e mineiros fará a defesa de Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como pastor George Alves, pai do menino Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6  mortos carbonizados durante incêndio na casa em que moravam, em Linhares.
Um dos advogados é o mineiro Rodrigo Duarte, que também é pastor, segundo informações de Abisai Junior, que é amigo pessoal de Geogerval Gonçalves.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Uma advogada, que faz parte do grupo da defesa e preferiu não se identificar, disse que todos são voluntários. Somos uma junta de advogados voluntários para atuar no caso. Ainda não tivemos acesso ao inquérito policial porque está em segredo de justiça, disse.
ADVOGADO DEVE FALAR AINDA NESTA SEMANA
A advogada ainda afirmou que um dos colegas irá se pronunciar sobre o caso, mas somente após ter acesso ao inquérito. Quando tivermos acesso ao inquérito, um dos advogados deve se pronunciar sobre o caso. Nós já fizemos a solicitação ao delegado responsável, afirmou.
A previsão, de acordo com a advogada, é de que, o inquérito esteja disponível para acesso da junta de advogados ainda esta semana.
Perguntada pela reportagem como estava Geogerval Alves Gonçalves, preso no Centro de Detenção Provisória de Viana ll (CDPVII), na Região Metropolitana de Vitória, a advogada disse que não iria comentar informações da vida pessoal do cliente e de sua família.
Ele foi preso na manhã de sábado (28), após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária, válido por 30 dias. 
Tragédia em Linhares, advogados voluntários fazem defesa de pastor
 

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