Tragédia em Linhares: advogada deixa caso de George após sofrer ameaças

Georgeval Alves Crédito: FRIDEBERTO VIEGA/ TV GAZETA

Com a repercussão dos detalhes revelados pela polícia sobre a morte dos irmãos Joaquim, 3, e Kauã, 6, uma advogada que faz parte da defesa do pastor Georgeval Alves deixou o caso por sofrer ameaças até de colegas de profissão. A informação é de uma outra advogada da junta que defende George, a mineira Milena Freire.

"Uma das advogadas do pastor, a única da comarca, foi ameaçada e saiu do caso. Estamos resolvendo esses problemas", disse Milena à reportagem do Gazeta Online sem citar o nome da profissional.

Mas, nesta quinta-feira (24), a advogada Taycê Aksacki disse, por telefone, que deixou a defesa do pastor Georgeval Alves Gonçalves na quarta-feira (23), dia em que a Polícia Civil declarou que o pastor abusou sexualmente e matou o próprio filho e o enteado no incêndio ocorrido na casa onde eles moravam, no Centro de Linhares. Questionada sobre o motivo, Tayce disse que prefere não entrar em detalhes.

VISITA NA PRISÃO

A junta de advogados voluntários que fazem a defesa do pastor Georgeval Alves Gonçalves deve visitá-lo nesta quinta-feira (24) no presídio de Viana. De acordo com Milena, os advogados estão reunidos para definir a questão e ainda não tiveram acesso ao inquérito. "Estamos definindo se vamos visitá-lo hoje. Ainda não tivemos acesso ao inquérito", disse.

CPI

O pastor Georgeval Alves Gonçalves e a esposa dele, a também pastora Juliana Salles foram convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para audiência presidida pelo senador Magno Malta no auditório do Ministério Público. As audiências vão acontecer hoje e amanhã, às 10 horas, em Vitória. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do senador. O comparecimento deles é obrigatório.

A CPI irá debater sobre abusos, violência e maus-tratos em crianças e adolescentes no Espírito Santo.

pastor deverá ser ouvido nesta sexta-feira (25), em audiência pública. Como está preso, será levado algemado à sala de audiência.