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Crime chocante

Tragédia em Linhares: advogada deixa caso de George após sofrer ameaças

A informação é de uma outra advogada da junta que defende o pastor

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 13:18
Georgeval Alves Crédito: FRIDEBERTO VIEGA/ TV GAZETA
Com a repercussão dos detalhes revelados pela polícia sobre a morte dos irmãos Joaquim, 3, e Kauã, 6, uma advogada que faz parte da defesa do pastor Georgeval Alves deixou o caso por sofrer ameaças até de colegas de profissão. A informação é de uma outra advogada da junta que defende George, a mineira Milena Freire. 
"Uma das advogadas do pastor, a única da comarca, foi ameaçada e saiu do caso. Estamos resolvendo esses problemas", disse Milena à reportagem do Gazeta Online sem citar o nome da profissional.
> Saiba mais informações sobre a Tragédia de Linhares
Mas, nesta quinta-feira (24), a advogada Taycê Aksacki disse, por telefone, que deixou a defesa do pastor Georgeval Alves Gonçalves na quarta-feira (23), dia em que a Polícia Civil declarou que o pastor abusou sexualmente e matou o próprio filho e o enteado no incêndio ocorrido na casa onde eles moravam, no Centro de Linhares. Questionada sobre o motivo, Tayce disse que prefere não entrar em detalhes.
VISITA NA PRISÃO
A junta de advogados voluntários que fazem a defesa do pastor Georgeval Alves Gonçalves deve visitá-lo nesta quinta-feira (24) no presídio de Viana. De acordo com Milena, os advogados estão reunidos para definir a questão e ainda não tiveram acesso ao inquérito. "Estamos definindo se vamos visitá-lo hoje. Ainda não tivemos acesso ao inquérito", disse.
CPI
O pastor Georgeval Alves Gonçalves e a esposa dele, a também pastora Juliana Salles foram convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para audiência presidida pelo senador Magno Malta no auditório do Ministério Público. As audiências vão acontecer hoje e amanhã, às 10 horas, em Vitória. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do senador. O comparecimento deles é obrigatório.
A CPI irá debater sobre abusos, violência e maus-tratos em crianças e adolescentes no Espírito Santo.
O pastor deverá ser ouvido nesta sexta-feira (25), em audiência pública. Como está preso, será levado algemado à sala de audiência.
A Comissão, presidida pelo senador Magno Malta (PR-ES), aprovou outro requerimento convidando para a audiência o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, Guilherme Daré de Lima, e os delegados André Costa e Romeu Pio de Abreu, que conduziram o inquérito.

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