Tragédia em Linhares: advogada de pastores contesta decisão de juiz

A pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Kauã e Joaquim, foi presa na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais Crédito: TV Leste | Record MG

As mensagens de celular trocadas entre Juliana Salles e Georgeval Alves, usadas pelo Ministério Público Estadual (MP-ES) para embasar o pedido de prisão preventiva do casal, foram, segundo a defesa, retiradas de contexto, causando uma distorção de informações.

A advogada Milena Freire conversou pela primeira vez com o G1, no final da tarde de terça-feira (26), e disse que George e Juliana, acusados das mortes dos irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3, são inocentes.

Os filhos da pastora morreram em um incêndio no dia 21 de abril, em Linhares. George, que é pai de Joaquim e padrasto de Kauã, foi acusado de estuprar, agredir e queimar as crianças.

Juliana foi presa porque, segundo denúncia do Ministério Público, foi omissa e sabia dos abusos que as vítimas sofriam. A pastora está presa em Minas Gerais e não há informações sobre a transferência dela para o Espírito Santo.

Na terça-feira (26), a advogada Milene Freire, que faz parte da equipe de advogados que atuam na defesa do casal, negou que Juliana e George tenham planejado a morte dos filhos para ganhar fiéis e dinheiro.

Juliana sabe dessa acusação e disse que isso jamais existiu. O propósito de vida deles é divulgar o reino de Deus, divulgar a cristandade. Quando ele diz ganhar multidões, é nesse sentido. A igreja não obriga ninguém a dar dinheiro, disse.

A advogada ainda disse que houve uma distorção das informações que constam nos processos.

Foram trinchados pedaços de conversas que, jogados da forma como foram, não têm fundamentação. A conversa em que Juliana diz que tinha nojo, eles usaram querendo relacionar ao fato de que ela sabia de uma índole sexual doentia de George. Na verdade, ela viu mensagens em que George diz a um apóstolo, um mentor espiritual, que ele havia tido sonhos com uma mulher. Ele se sentiu culpado, por isso respondeu que se sentia imundo, justificou Milena.

A advogada contestou o uso, por parte da acusação, de uma mensagem em que Juliana diz a George: Eu não estou preparada para dar errado. Segundo Milena, a troca de mensagens aconteceu quando o pastor estava na delegacia, prestando depoimento.

O intuito da mensagem de Juliana, segundo a defesa, era demonstrar que não poderia suportar mais uma notícia ruim, já que já havia perdido os filhos. George é extremamente forte, ele é líder de igreja. Ele entendeu que não poderia sucumbir e não permitiu que Juliana sucumbisse também. Vendo que ele estava fazendo algumas coisas, como dar entrevistas e se portar como se nada tivesse acontecido, foi nesse sentido que ela falou.

JULIANA NEGA QUE FILHOS TENHAM SIDO ABUSADOS

A versão da defesa sobre os abusos que as crianças teriam relatado na escola também é diferente do que diz a acusação. Milena explicou que Juliana procurou a escola após Joaquim se recusar a ir para a aula. Ao questionar a criança, ele teria dado indícios de que uma criança mais velha teria feito algo com ele. Eles foram para a escola, informaram a situação. Joaquim apontou um coleguinha mais velho, mas o pessoal da escola disse que era filho de família boa, de boa índole. Juliana acatou um acionamento da escola, de que eles conseguiriam resolver aquilo. Se tivesse acontecido alguma coisa, eles [escola] teriam obrigação de chamar o Conselho Tutelar, disse.