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operação

Traficantes são presos em Vila Valério

Um detento do presídio da Bahia comandava o grupo

Publicado em 15 de Março de 2018 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 18:11
Um detento do presídio em Teixeira de Freitas (BA) comandava a quadrilha Crédito: Divulgação/PC
A Polícia Civil de São Gabriel da Palha deflagrou a Operação Viva para dar cumprimento a mandados de prisões de integrantes de uma quadrilha que comandava o tráfico de drogas em
Vila Valério
, região Noroeste do Estado, na quarta-feira (14). Um detento do presídio da Bahia comandava o grupo.
De acordo com o delegado responsável pela operação Rafael Pereira Caliman, a ação é a segunda etapa de um investigação iniciada em dezembro do ano passado, que até o momento resultou na prisão de cinco pessoas.
"Além do comércio ilegal das drogas, os integrantes tem participação direta em três homicídios que ocorreram no município no ano passado. Acabamos confirmando que os assassinatos de Vanda Pinto Cladeira, Wilber Pedro Quintiliano e Leandro Moiséis foram resultado de uma disputa travada entre os dois grupos que atuavam no bairro", disse.
Durante as investigações, o que chamou atenção da polícia foi o fato de que um detento do presídio de Teixeira de Freitas, na Bahia, estava a frente do grupo.
"Mesmo preso, ele continuava ditando as regras, falando quando e como as coisas deveriam acontecer", disse Caliman.
Procurados
A Polícia Civil informou que três integrantes da quadrilha ainda estão sendo procurados e possivelmente estariam escondidos em São Mateus. São eles: Mayra da Conceição Mango, de 20 anos, Rony Conceição dos Reis, 18 anos, e Maykow Schiireider dos Santos, de 19 anos. Quem tiver informações dos acusados, pode entrar em contato com o Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.
A Polícia Civil informou que Maykow dos Santos, Mayra Mango e Rony dos Reis estão sendo procurados Crédito: Divulgação/PC

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