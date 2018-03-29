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Interior de Linhares

Trabalhador rural morre ao ser atingido por fio de alta tensão

O acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (29), depois que um trator colidiu em um poste e derrubou a estrutura

Publicado em 29 de Março de 2018 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 20:40
Um trabalhador rural morreu ao ser atingido por um fio de alta tensão em uma fazenda de coco na localidade de Chapadão do XV, interior de Linhares, no Norte do Estado. O acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (29), depois que um trator colidiu em um poste e derrubou a estrutura.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, na hora em que o veículo bateu no poste, os fios de alta tensão caíram sobre seis trabalhadores rurais que estavam em cima de uma carga de coco, transportada por outro trator. Cinco deles conseguiram pular do veículo e se salvaram, mas Eliel Arcanjo foi atingido pelo fio.
A suspeita da perícia da Polícia Civil é de que ele tenha morrido eletrocutado. Um outro trabalhador ficou ferido e precisou de atendimento médico. Na fazenda, ninguém quis falar sobre o caso.
Com informações de Ariele Rui

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