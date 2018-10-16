Teto de quadra de igreja desaba em Conceição da Barra

O teto da quadra de uma igreja desabou em Conceição da Barra, no Norte do Estado. O coordenador paroquial Adriano Oliveira, informou que parte das telhas de amianto da quadra da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, conhecida como ginásio de esportes do Jemar, localizada no Centro do município, desabou na madrugada desta terça-feira (16).

Não havia ninguém no local. Nós recebemos a informação de que o teto desabou às 4 horas da madrugada, mas ainda não sabemos o motivo. Estava chovendo muito no momento. A Mitra Diocesana já mandou técnicos de segurança no local. Adriano Oliveira, coordenador paroquial

A última reforma no teto, de acordo com o coordenador, foi realizada há 3 anos e outra reforma estava prevista para começar ainda este mês.

Estava programada uma outra reforma no teto para este mês. Só faltava assinar o contrato com a empresa que venceu a licitação. Adriano Oliveira, coordenador paroquial

Na quadra eram realizadas as celebrações das missas aos domingos, reunião de grupo de oração e festas para a comunidade.

A Defesa Civil do município foi ao local e está avaliando a estrutura da quadra.