Teto de casa em Linhares desaba enquanto família dormia

Casa desabou em Linhares Crédito: Brunela Alves

Linhares, Norte do Estado. A dona da casa Nilceia Francisca da Silva, 45 anos, conta que o acidente ocorreu na tarde de domingo (30). O teto de uma residência de madeira desabou enquanto uma família estava dormindo em, Norte do Estado. A dona da casa Nilceia Francisca da Silva, 45 anos, conta que o acidente ocorreu na tarde de domingo (30).

"Eu, meu marido e meus dois filhos estávamos dormindo quando o teto desabou e caiu em cima de nós. A casa estava cheia de cupim, por conta da madeira, mas a gente não tem para onde ir. Eu fiquei embaixo dos escombros. Ainda bem que meu sobrinho e o vizinho me retiraram de lá porque não sei se estaria viva. Agora não temos nem o que comer", disse.

A vizinha Eliene Almeida da Silva contou que ouviu um barulho muito alto e todos correram para ver o que estava acontecendo na rua, no bairro Vila Isabel. "Era por volta de 14h30 quando eu ouvi um barulho muito alto. Ficamos todos muito assustados. Quando saí, vi que a casa da Nilceia tinha desabado", disse.

A casa foi construída havia três anos anos, pelo vizinho José Maria Borchadit, que é motorista e pedreiro, e tentou ajudar a família, ao ver que os integrantes não tinham condições de pagar aluguel.

"Agora não temos nem o que comer", desabafa a dona da casa Nilceia da Silva Crédito: Brunela Alves

"Lembro que eles estavam sem lugar para morar, pois estavam desempregados e não tinham como pagar aluguel. Peguei umas madeiras que tinha na minha casa e construímos uma moradia provisória para eles ficarem uns 15 dias, mas eles estavam morando havia três anos", disse.

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil de Linhares foi ao local e fez um relatório de vistoria, onde constatou que o restante da casa pode desabar e trazer mais risco à família. "A situação está crítica e eles correm risco. Vamos solicitar o aluguel social através do Cras para que a família saia daqui o mais rápido possível.

SOLIDARIEDADE

Os vizinhos estão se mobilizando para construírem um novo imóvel para a família. "Vamos fazer um mutirão para construir pelo menos dois cômodos para eles morarem, com materiais de construção para que a estrutura não caia novamente, porque a família não tem lugar para ficar", disse.

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