'Temos esperança', diz pai de jovem que ficou paraplégico após assalto

Ainda se recuperando do choque de ver o filho ficar paraplégico depois de ser baleado em uma tentativa de assalto , Oney Barbosa, pai do jovem Jordan Pestana, de 23 anos, diz que a família agora pode ter esperanças. O diagnóstico inicial dos médicos era de que o rapaz jamais voltaria a andar, mas a família prefere manter o pensamento positivo.

"O médico disse que agora a gente pode trocar o 100% de chance dele não andar por esperança e colocar na mão do Senhor mesmo, por que agora não é mais os doutores, é Deus que está operando", afirmou em entrevista à TV Gazeta.

Jordan Pestana, 23 anos, oi baleado durante uma tentativa de assalto Crédito: Reprodução | Facebook

Jordan foi baleado quando seguia de moto para fazer uma entrega para a lanchonete da família, no bairro Santo Antônio, em São Mateus, no Norte do Estado. O assaltante não levou nada da vítima.

APELO À FAMÍLIA DE ASSALTANTE

Emocionado, o pai de Jordan fez um apelo à família do assaltante: "Peço à família do rapaz que fez isso, que coloque as mãos nele, faça uma oração e fala para ele 'não faça isso com família nenhuma mais, família nenhuma precisa sofrer para você se sentir feliz'. Essa família merecer ser feliz tanto quanto a minha. Agradeço a Deus por meu filho estar vivo".

BALA QUASE ATINGIU O CORAÇÃO

Por pouco, a bala não atingiu o coração de Jordan. O rapaz continua internado no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, para onde foi levado logo após ser baleado. De acordo com o pai, depois de sair do hospital, o filho deverá fazer um tratamento em Belo Horizonte. "Ele vai precisar de fisioterapia, fraldas, vai ter que ter enfermeiro", explica Oney. Por conta disso, a família pede doações. Quem puder ajudar pode fazer o depósito na conta bancária da mãe de Jordan. Os dados são: banco Itaú / agência 7409 / conta 19853-3 (Maria Mattos).

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Patrimonial de São Mateus. Até o momento, ninguém foi detido. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.